El futuro de Uribe en el Xerez DFC pasa por Lebrija

La continuidad de Josu Uribe en el banquillo del Xerez Deportivo FC pasa por Lebrija, donde el próximo domingo el equipo azulino iniciará la segunda vuelta de la competición visitando al Antoniano, uno de los cinco equipos que los xerecistas tienen por delante en la clasificación. No hay ultimátum al entrenador pero es un secreto a voces que otra derrota dejaría muy tocado al técnico asturiano y a nadie escapa que la situación se tornaría poco menos que insostenible.

Como no es nuevo que en el fútbol mandan los resultados, después de solo dos victorias y nada menos que cuatro derrotas con Uribe al frente está claro que las alarmas se han encendido en el Xerez DFC aunque no habrá decisiones precipitadas y el margen se extiende hasta Lebrija, donde el resultado del partido con el Antoniano y el comportamiento del equipo azulino dictarán sentencia: la botella medio llena dice que queda toda la segunda vuelta y la distancia, a tres puntos del cuarto, no es ni mucho menos insalvable; la botella medio vacía avisa de que la dinámica del equipo es tan preocupante como negativa, entre otras cosas porque este club ni su afición están acostumbrados a encajar cuatro derrotas en los cinco últimos partidos.

Edu Villegas dejó patente el malestar y enfado con la plantilla en el entreno de ayer

Así, los responsables del club xerecista están más preocupados por la dinámica y la racha negativa que por la clasificación al final de la primera vuelta, y el que más es el máximo responsable de la parcela deportiva, Edu Villegas, director deportivo que ayer dejó patente el malestar y enfado con la plantilla en el entrenamiento de ayer: la bronca fue de las gordas, mucho más que la anterior vez que el director deportivo tuvo que dar un toque de atención a los futbolistas azulinos.

En efecto, no es la primera vez que Edu Villegas llama al orden o tira de las orejas a la plantilla del Xerez DFC. Las dos derrotas consecutivas ante el Conil en Chapín (0-1) y frente al Sevilla C (1-0) en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros encendieron las alarmas en el club azulino y las aguas se calmaron luego con la victoria ante el Ciudad de Lucena (1-0) pero los dos últimos tropiezos, en Coria (1-0) y ante el Arcos en Chapín (0-1) han aumentado la preocupación de los rectores xerecistas y el enfado de la afición.

Al mismo tiempo, Edu Villegas sigue buscando jugadores para reforzar la plantilla y el objetivo prioritario es un delantero aunque también se trabaja en la contratación de un medio centro, un centrocampista de banda o un mediapunta creativo, tal y como el director deportivo explicó la pasada semana en la presentación oficial de Joaqui.