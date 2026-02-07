Ilias: "No iba a dejar el Xerez DFC a mitad de temporada y estando en esta situación"
El atacante azulino recibió una oferta de Primera RFEF en las últimas horas del mercado de invierno, pero "decidí quedarme, creo que se lo debía al club por lo que ha hecho por mí en estas dos temporadas y media"
Antonio Bello reconocía hace unos días que un equipo de Primera RFEF estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión para llevarse a Ilias Charid el pasado lunes 2 de febrero, fecha en la que se cerraba la segunda ventana de fichajes. El futbolista azulino, que esta campaña está siendo de los más destacados tanto con Antonio Fernández primero como ahora con Diego Caro, ha confirmado este extremo.
"Recibí una oferta el último día de mercado, pero hablando con Bello no creo que fuese el momento por la situación que estamos pasando en el equipo y tampoco me habría gustado dejar al club a mitad de temporada en esta situación. Decidí quedarme porque aquí estoy muy a gusto, creo que se lo debía a Bello y al club por todo lo que han hecho por mí en estas dos temporadas y media. No veía con buenos ojos salir ahora a última hora porque hubiese sido avisar a Bello con tres o cuatro horas de antelación y no había tiempo para que buscaran un fichaje", explicaba el de Zizur Mayor.
El centrocampista está contento por quedarse y ahora se centra en "acabar la temporada de la mejor manera posible en estos tres o cuatro meses que quedan de competición y darlo todo" y con respecto al cariño que le profesa la afición explica que "estoy muy contento por el cariño que nos da la afición a todo el equipo. Venimos de una racha mala, pero la afición siempre se nota y se agradece que estén también en las malas, siempre están con nosotros fuera o en casa". Y en lo personal, señala que "desde el primer momento que pisé Jerez me gustó muchísimo cómo se vive aquí y no tengo ninguna queja en estos dos años uy medio y ojalá sean muchos más".
