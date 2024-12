En marcha el II Torneo Navideño Xerez DFC Cantera

El Xerez DFC y su Fundación Xerecismo en Libertad pusieron en marcha el pasado año el Torneo de Navidad Cantera con el objetivo de estrechar lazos con clubes canteras de la ciudad y de otros puntos de Andalucía, resultó todo un éxito y este viernes ha sido presentada la segunda edición del evento en la sala de prensa de Chapín.

El II Torneo Navideño Xerez DFC Cantera se disputará este domingo 29 de diciembre en La Granja desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde y contará con la participación junto al club azulino, que lo hará con cinco equipos, de escuadras alevines y benjamines de Marianistas, La Unión Esperanza, Ubrique, Chipiona, San Fernando Atlético, Espartinas, en el que juega el hijo mayor del técnico David Sánchez, Bormujos, La Motilla, Cabecense y Estepona. El torneo se disputará en categoría benjamín con el formato de dos ligas de cuatro, con el pase a la final de los dos primeros de cada grupo, y en alevín, tres triangulares, con todos los equipos participando en la siguiente con fase de oro para los primeros, plata para los segundos y bronce para los terceros. El torneo será retransmitido en directo de todos los encuentros a través de la plataforma Jerez en juego.

La entidad y la Fundación intentaron hasta última hora contar con la presencia de un equipo de Valencia de uno de los pueblos más afectados por la DANA, que se quedó sin campo y sin material, pero finalmente ha sido imposible por la situación complicada en la que se encuentran y han sido invitados a uno de los trofeos que el club organiza en fechas más próximas al verano.

Además de fútbol, está garantizada la diversión, ya que acudirán a las instalaciones el Cartero Real y Jako Sherry, habrá pintacaras, juegos populares y estarán a disposición de todos los productos oficiales de la tienda xerecista. Igualmente, los organizadores piden a todos los asistentes que aporten juguetes para una recogida que llevará a cabo la Hermandad de la Exaltación Jerez.

Cartel del II Torneo Navideño Xerez DFC Cantera.

Sebastián Alonso

Sebastián Alonso, presidente azulino, no ha faltado al acto de presentación, felicitó las fiestas a todos los aficionados azulinos y reseño: "Con este torneo de cantera vamos más allá de lo meramente deportivo, la competición no es lo más importante, pretendemos que sea un evento en el que nuestros jugadores no solamente desarrollen y mejoren sus habilidades deportivas, sino que también tengan un desarrollo en lo educativo y en lo personal para que afiancen todos los valores en los que trabajan nuestros educadores: la responsabilidad, la cooperación, el respeto a compañeros, a los rivales y a los árbitros. Queremos potenciar el sentido de pertenencia a nuestro club y, de paso, nuestros técnicos y ojeadores tendrán la oportunidad de descubrir a jóvenes talentos".

Álvaro Orúe

Por su parte, Álvaro Orúe, director de la cantera xerecista, quiso "agradecer en primer lugar la colaboración de los patrocinadores, de las familias que han hecho que esto sea posible y a nuestros voluntarios, que este año son más de cuarenta. Se trata de una convivencia que le da vida al xerecismo, tanto de forma externa como interna, a nivel de familia, jugadores y de nuestros cuerpos técnicos, y con la que podemos estrechar lazos con clubes amigos tanto de la zona como de fuera".

Orúe quiso igualmente destacar la labor que han llevado a cabo Ezequiel Reyes, técnico de la cantera, como Carlos Delgado, integrante de la Fundación, ya que "sin ellos no hubiese sido posible, esto es un sueño de ellos, un proyecto que el año pasado se echaron a la espalda y sacaron hacia adelante. Este año han vuelto a dar el do de pecho y su trabajo ha sido excelente".

Ezequiel Reyes

Ezequiel Reyes, técnico de la cantera y alma mater de la iniciativa, se mostró feliz por repetir experiencia y quiso "agradecer la confianza del presidente y del director de la cantera y el apoyo de la Fundación a través de Carlos Delgado. La organización del torneo no ha sido nada fácil, requiere mucho trabajo, son muchos detalles, muchos equipos de la zona, de Málaga y Sevilla los que van a venir... Quiero incidir en lo que ha destacado Álvaro, que el trofeo suponga una jornada de convivencia para nuestros niños y también para los aficionados más pequeños. Pretendemos que no sea sólo un trofeo navideño de competición, más bien una jornada en la que echaremos todo el día disfrutando del deporte y de todas las actividades paralelas montadas de las que se ha encargado la Fundación. Esperamos que tantos los perqueños como sus familiares que vienen de fuera se sientan como en casa".

Carlos Delgado

Por último, Carlos Delgado, en representación de la Fundación, recalcó "el lado social que tiene este torneo navideño que, dado el éxito que tuvo el del año pasado, hemos optado por organizarlo otra vez esta Navidad. Nuestra idea es que sea un referente deportivo y social en estas fechas tan señaladas. El éxito deportivo es evidente, ya que han habido equipos de otras provincias que nos han preguntado si podían participar porque les parecía interesante desde el lado deportivo. Y, a nivel social, repetimos recogida de juguetes con la Hermandad de la Exaltación, que fue un éxito, Jacko Sherry... Invitaría a todo el xerecismo a que acuda a La Granja para participar en esta jornada de convivencia".