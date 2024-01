Los números del Xerez DFC en la primera vuelta

El Xerez DFC ha acabado la primera vuelta del campeonato en el Grupo X de Tercera RFEF fuera de los puestos de play-off de ascenso, aunque a sólo un punto de la quinta plaza que ostenta el Utrera. El equipo de David Sánchez ha ido de menos a más y tras un mal comienzo de liga en el que los resultados no llegaban, el equipo cambió el chip a raíz de la derrota en Espiel, ganó el derbi al Xerez CD y encadena a partir de entonces una racha de ocho jornadas sin perder.

Pese a no cubrir las 22 licencias federativas, David Sánchez ha utilizado a un total de 26 jugadores durante la primera vuelta. El técnico ha tenido que echar mano de la cantera debutando con el primer equipo en Tercera futbolistas como Mati Laínez, Juan Chaves, Galafate -que ya jugó en Segunda RFEF- y Jaime Fernández. Además, causaron baja jugadores que iniciaron la temporada como Edu Oriol, Burdenski y el caso más reciente de Antonio Moreno, mientras que Pedro Pata fue un visto y no visto -el club ni siquiera anunció la desvinculación del lateral, que se marchó al Puertollano Calvo Sotelo- y llegaron ya iniciada la temporada Teté -procedente de La Palma-, Javi Díez y Pablo González. El último refuerzo, Alberto Durán, podría debutar el próximo domingo en Puente Genil.

El bloque de David Sánchez

Siete futbolistas han superado los 1.000 minutos en la primera vuelta del campeonato. Beny, canterano que ha regresado esta campaña al equipo, es el jugador con más minutos en la plantilla, con un total de 1.446. El defensa ha sido titular en los 17 partidos de liga y sólo fue sustituido en dos ocasiones. Curiosamente, Pepe Rincón es el otro jugador del XDFC que ha participado en los 17 encuentros de la primera vuelta y aunque ha sido titular en 16 de ellos, el técnico lo sustituyó en 12 ocasiones, siendo el futbolista que más veces ha dejado su puesto a un compañero. Con todo, el canterano, que renovó hace unas semanas, ha jugado 1.231 minutos.

Matías Ramos, portero cedido por el San Fernando, es el segundo jugador de la plantilla con más minutos acumulados, un total de 1.440. El argentino sólo se perdió el partido que su equipo disputó en Bollullos debido a un golpe que sufrió en el encuentro inaugural frente al Puente Genil. Ramos Mingo sólo ha encajado 12 goles en 16 encuentros, y el Xerez DFC es el cuarto equipo menos goleado tras Xerez CD, Ciudad de Lucena y Ceuta B, todos con 11. La 'guardia pretoriana' del míster sevillano se completa con Rafa Parejo (1.340 minutos), Álvaro Martínez (1.215), Hugo Carrillo (1.179) e Ilias Charid (1.142).

Los goles

El equipo azulino ha adolecido durante la primera vuelta de un hombre gol que sacara las castañas del fuego en los momentos difíciles de los partidos. A falta de un referente en el ataque -Sánchez ha probado con Cheikh, Friaza e incluso Teté-, los tantos están muy repartidos pero ningún jugador ha marcado más de tres dianas. Así, con 3 goles están Ilias Charid, Carri y Teté y con 2 Beto, Rafa Parejo, Cheikh y Friaza. En el club se espera mucho de Pablo González, que ya tuvo tiempo de debutar -y además como titular- en Pozoblanco.

Tarjetas

Hugo Carrillo ha sido el único futbolista del Xerez DFC expulsado en la primera vuelta, aunque lo fue en dos ocasiones. Dejó a su equipo con diez toda la primera parte en Lucena y vio la roja directa en el derbi contra el Xerez Cd en un rifirrafe con Miguel Reina, que también fue expulsado. Marcelo y Antonio Oca ya cumplieron ciclo por cinco amonestaciones y al borde de la sanción se encuentran cinco jugadores más: Hugo, Rafa Parejo, Cheikh e Ilias Charid y Carri.