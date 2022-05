La plantilla del Xerez DFC se rinde a su afición

La plantilla del Xerez DFC no olvida, ni olvidará en mucho tiempo el homenaje de su afición el domingo en El Maulí pese a perder por 2-0 frente al Antequera y decir adiós a sus opciones de pelear por el 'play-off' de ascenso a Primera RFEF. Arropó a los jugadores, que siguen disfrutando de la Feria, les animó y celebraron juntos al final sobre el verde a lo grande la permanencia, que era el objetivo principal, un reto que ya habían conseguido la jornada antes al derrotar en Chapín frente al Mensajero (2-1).

Han inundado sus redes sociales con mensajes de agradecimiento por el apoyo mostrado en esta cita en particular y durante toda la temporada en genera, tanto en los encuentros que han disputado en Chapín como en los jugados fuera de Jerez.

Antonio Bello, capitán azulino que además tuvo el bonito detalle de regalar su camiseta a Leyre, una pequeña aficionada desplazada, subraya que "es un orgullo tener la afición que tenemos. Tenemos que mostrar nuestro agradecimiento en todo momento porque durante el año hemos pasado malos momentos y hemos estado en situaciones muy complicadas y siempre han estado ahí apoyado. El partido de Antequera se lo tomaron como una fiesta. Nos jugábamos un premio muy bonito, pero sabiendo que era muy difícil tanto por el rival como por el resto de equipos que están peleando por lo mismo. Que un domingo de Feria se desplazase tanta gente para intentar ayudarnos es, como he comentado antes, motivo de orgullo. Tenemos que darles las gracias, no tengo palabras para ellos".

Orgulloso de todos ellos y de esta afición que no tiene nombre 👏. Disfrutemos juntos la última semana 💙💪. @XerezDFC https://t.co/39mAaddJtC — Mario de Luis (@mariodeluis_) May 8, 2022

Antonio Oca ha definido sólo con dos palabras lo vivido el domingo: "Increíble, gracias" y Marcelo, que ha dicho adiós a la temporada por su lesión de rodilla, pero no se perdió la cita, con una, "orgullo". Por su parte, el joven guardameta Mario de Luis, que no pudo disputar el encuentro por culpa de una gastroenteritis, ha escrito en Twitter, con la foto de sus compañeros y la afición posando: "Orgulloso de todos ellos y de esta afición, que no tiene nombre. Disfrutemos juntos la última semana".

Otros azulinos, como Jesús Ocaña, se han decantado por "gracias" y Darío Guti ha detallado: "Esta afición es de Primera División mínimo. Hoy hemos vuelto a jugar en casa, una pena la derrota. Seguimos equipo".

Antonio Jesús y Curro Rivelott también se ha sumado a los elogios. El sanluqueño considera "increíble lo vuestro!!! Gracias de corazón a todos" y el jerezano escribe: "Gracias por todo el apoyo durante el año!!! Qué bonito es sentir estos colores!!!". Marc Fraile y Gonzalo Poley se quedan con una palabra, "top".

Pérez Herrera tampoco quiso dejar pasar por alto la oportunidad de mostrar su gratitud a una afición que le profesa una gran admiración: "..Y el niño seguirá creciendo. Despacio, pero con paso firme... Gracias jugadores por darlo todo y regalarnos la oportunidad de soñar. Gracias afición por acompañarnos hasta el último desplazamiento. Somos afortunados de teneros".