Primeras palabras de Ingoma Mwanza como nuevo delantero del Xerez DFC

Ingoma Mwanza, nuevo delantero del Xerez DFC que se ha entrenado este jueves por primera vez con sus compañeros, ha sido presentado en la sala de prensa de Chapín por la tarde. El futbolista procede del Azuaga, del Grupo 14 de Tercera RFEF con el que ha anotado 14 goles en 19 jornadas. El zambiano, que cumplirá 25 años el próximo mes de mayo, se ha mostrado encantado de recalar en el Xerez DFc, ha comentado que en cuanto supo del interés del club por sus servicios "sabía que iba a venir aquí" y ya conoce a la afición porque estuvo en el partido del play-off de ascenso contra el Ceuta B la temporada pasada, confesando que "quedé impresionado".

El futbolista se entrenaba por la mañana en Picadueñas, ha tenido sus primeras impresiones y también ha podido hablar con David Sánchez: "El primer entrenamiento ha estado bien, los compañeros son alegres, tienen mucha calidad y son muy buena gente, estoy muy contento de estar aquí. En el primer momento que me habló mi agente de que el Xerez estaba interesado sabía que iba a venir aquí. Después, se ha podido arreglar el tema burocrático, se ha solucionado y estoy muy contento".

Sobre sus características, apunta que es un jugador que "lucha mucho, es lo que hago, presiono todo lo que pueda y si llegan los goles mejor aún. Lo mejor sería salir el domingo contra el Orihuela y meter un gol. El míster me ha pedido que luche, que me ha visto jugar y que le gusta mi perfil. El año pasado contra el Ceuta B estuve en la grada viendo el partido y más o menos sabía lo que es la afición, me quedé impresionado y jugar aquí en Chapín es un lujo viniendo de donde vengo".

Por su parte, Antonio Bello, director deportivo de la entidad azulina, agradecía a los abogados del club la ayuda para resolver el problema burocrático que existía con el punta y que le habría impedido firmar en caso de no haberlo solucionado. Bello destacaba que "con respecto a su representante y el jugador, las negociaciones han ido bien, ha estado predispuesto a venir a vestir la camiseta y a defender nuestro escudo, pero había un problema burocrático que hemos podido solucioanr y contentos por poder estar con nosotros. El acuerdo lo teníamos hace tiempo, pero faltaba el tema burocrático, lo hemos solucionado y el único problema era la ficha, tramitarla y hemos querido ser cautos en ese sentido y asegurarnos al cien por cien".

Destacó del delantero que "llama la atención que llevara 14 goles en Tercera, dice mucho de sus características, es un nueve de área, tiene muy buena pierna izquierda, define bien y nos va a ayudar para conseguir el objetivo" y en cuanto a si habrá más movimientos antes del cierre del mercado el próximo lunes apuntó que "el mercado es complicado, puede pasar cualquier cosa y no descartaría ningún movimiento de aquí al lunes".