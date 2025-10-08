Rafa Parejo, centenario con el Xerez DFC

Rafa Parejo hizo 100 partidos con el Xerez DFC en el encuentro de hace dos jornadas frente al Real Jaén en el Nuevo La Victoria de la capital del Santo Reino. El centrocampista, uno de los capitanes de la plantilla azulina, aterrizó en el club en la campaña 22/23 en Segunda RFEF y la presente es la cuarta como integrante de la entidad. El de Villanueva de la Serena confiesa estar feliz y a gusto tanto en la ciudad como en el club y confía en que por segundo curso se obtenga el premio de la permanencia.

El centrocampista, autor de la asistencia del 2-0 en el gol de Diego Iglesias al Yeclano, reconoce que no sabía el dato de ser centenario con el Xerez DFC: "No lo sabía, no soy de llevar mucho las cuentas y no tenía ni idea de que los había cumplido en el partido en Jaén. Te hace ilusión. Se tienen que juntar bastantes cosas para estar en un equipo tanto años: estar a gusto, que el club te quiera, estar a gusto en la ciudad. No es fácil en estas categorías porque lo normal es cambiar de club cada temporada. Yo estoy muy contento", señala.

Estoy muy feliz en la ciudad y en el club, no es fácil estar tanto tiempo en un equipo”

El pacense no sorprende a nadie cuando señala que los mejores momentos en el club han sido el ascenso o la certificación de la permanencia la pasada campaña: "Estoy muy feliz aquí, todas las temporadas sufrimos mucho porque este deporte es así, pero cuando acabas la liga y es de una manera positiva te llevas esa satisfacción, aunque yo soy más de disfrutar durante el año, de cada entrenamiento y, como dicen, del camino, que de momentos finales, pero lógicamente el partido de la temporada pasada cuando te salvas en la penúltima jornada ganando el derbi o el día del ascenso está claro que son momentos más especiales y recuerdos que te llevas para siempre".

Parejo celebra el tanto del empate contra el Malagueño. / Manuel Aranda

Aunque no pudo celebrar sus 100 partidos de azulino con un triunfo en Jaén, el premio llegó siete días después en Chapín frente al Yeclano, siendo además obsequiado en los prolegómenos con una camiseta con el número de encuentros: "Le dije al presidente justo antes cuando me dio la camiseta que lo importante era ganar y lo cumplimos. Las tres primeras jornadas hicimos buenos partidos y los detalles marcaron el resultado, que es lo que manda, pero las sensaciones estaban siendo buenas. Es verdad que contra el Jaén a lo mejor sí tuvimos peores sensaciones. Al final, lo que te refuerzan son los resultados, te da ese plus de motivación para afrontar los partidos y ha sido una victoria muy necesaria, seguro que nos viene bien de cara a este fin de semana".

Debemos ser realistas y ponernos objetivos cortos, si no es así te equivocas”

Quizá con un poco más de puntería arriba, el Xerez DFC estaría en una posición más cómoda -salió del descenso ganando al Yeclano- aunque el mediocentro apunta que "esto no va de merecimientos, puedes hacer muchas cosas bien y con poco te quitan puntos los rivales. Si no habíamos ganado aún ha sido por errores nuestros. Soy de los que piensa que al final de una temporada tienes los puntos que mereces porque la liga regular son muchos partidos y los números no engañan".

Este domingo toca visitar al UCAM Murcia, que lleva cuatro partidos sin perder, pero tres empates seguidos y sólo está un punto por encima de los xerecistas: "Va a ser un partido competido con uno de los rivales que se presupone que va a estar arriba cuando inicias la competición. Será un partido igualado que se definirá por pequeños detalles. Vamos con la mentalidad de ganar y romper esa racha". Con esa racha de tres igualadas consecutivas, Parejo tiene claro que es mejor coger a un rival de estas características con dudas: "Evidentemente, no sólo por ser el UCAM, sino contra cualquier otro. Las dinámicas influyen también y si les pillamos en un peor momento anímico o mental pues mucho mejor, aunque luego cuando empieza el partido tampoco influye mucho. Está claro que si llevas tres victorias seguidas la motivación es mayor".

Peleando un balón con el centrocampista del Atlético Malagueño Uto. / Manuel Aranda

El Xerez DFC es uno de los equipos que ha visto puerta en todos los partidos, pero por el contrario es el más goleado (8) junto con el Almería B y Parejo no esconde que dejar la portería a cero es un reto: "Lo que nos había impedido conseguir alguna victoria hasta el otro día era que estábamos concediendo goles en todos los partidos. Es una tarea pendiente que tenemos. Contra el Yeclano con el 2-0 se encarriló bien el partido, la expulsión nos hizo perder metros y defender más cerca de tu portería y aunque no conseguimos mantenerla a cero, se ganó, que era lo más importante".

Para terminar y en cuanto al techo que puede tener el equipo, apunta que "tenemos que ser realistas siempre, ponernos objetivos cortos, preparar bien los partidos y no mirar más allá porque cuando te pones objetivos a más largo plazo te equivocas. Vamos semana a semana y cuanto más alto estemos en la clasificación pues mejor. Obviamente, la permanencia siempre es lo primero en cualquier club y a partir de ahí nunca hay que ponerse techo".