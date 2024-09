Técnicos y jugadores del Cádiz Mirandilla lamentan los errores arbitrales en el derbi con el Xerez DFC

El Cádiz Mirandilla no terminó contento con el arbitraje del sevillano Ignacio de Santisteban Adame en el derbi ante el Xerez DFC que perdió por 0-2 con goles de Rafa Parejo, de penalti, y de Salguero en la recta final. Juanma Cruz, entrenador del filial, se mostró resignado con la derrota en un encuentro que definió como equilibrado, pero que impide a su equipo sumar de tres y le coloca en la zona baja de la clasificación con un solo punto. El preparador amarillo lamentó la jugada del penalti sobre Jacobo y el gol anulado a Bastida por fuera de juego, bajo su punto de vista "legal porque así lo demuestran las imágenes".

Cruz detalló que el derbi fue "como presumíamos, difícil, contra un equipo bastante fuerte, de los mejores de la categoría. De todos modos, hemos dado un pasito adelante como equipo, tuvimos controlado el partido, tanto en la primera parte, aunque fue más igualada, como en la segunda. Ellos se quedaron con uno menos, teníamos cerca ganar, pero tuvimos la mala suerte de recibir un penalti. Hubo un agarrón, pero también los hubo en el otro área. No tuvimos suerte en esa decisión, marcamos un gol y nos lo anularon por un fuera de juego que hemos visto que no lo era. Esa acción no nos dejó dejado meternos en un partido en el que supimos competirle al rival".

Víctor Aznar criticó la actuación del árbitro del derbi ante el Xerez DFC. / Cádiz CF

Aznar: "El partido lo marca el penalti y el gol de Bastida"

Por su parte, el meta amarillo Víctor Aznar, capitán del filial, fue más crítico que su entrenador con el colegiado del choque. "Desde el primer minuto fuimos superiores, muy superiores con el balón, tuvieron poquísimas ocasiones. El partido lo marcó por el penalti y principalmente por el gol de Bastida. He visto al final las imágenes y está por lo menos un metro detrás del defensor".

De todos modos, admite que "los dos goles han llegado por errores, uno de penalti y otro en una falta. Al final, la división en la que estamos es así, con uno más o con uno menos los partidos se deciden así, en balones parados. Hay que trabajar cada día para que pasen menos esas cosas, pero hay que seguir en esta línea".