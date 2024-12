De ser importantes a pasar casi al ostracismo

El Xerez DFC afronta este domingo en Chapín el último partido de la primera vuelta recibiendo al UCAM Murcia, el líder del Grupo 4 de la Segunda Federación. Los azulinos, que no conocen la derrota en casa en liga ni esta temporada ni la pasada -con David Sánchez sólo perdieron en la ida de la final por el ascenso contra el Jove Español-, necesitan un triunfo para acabar la primera ronda del campeonato lejos de los puestos peligrosos de la tabla clasificatoria. Y es que al Xerez DFC le siguen condenando esta temporada los numerosos empates que está sumando. En efecto, contra el Xerez CD en el derbi del pasado fin de semana, los azulinos elevaron la cifra a diez. Ningún otro equipo de los 89 restantes de Segunda Federación le iguala y los que más se le acercan son el Águilas (9) y el Juventud Torremolinos (8), también del Grupo 4, y el Guijuelo (8), del Grupo 1.

Tras las primeras 16 jornadas disputadas, el Xerez DFC ha mejorado sus guarismos en el tramo final de la primera vuelta. En efecto, en las ocho primeras sumó 10 puntos gracias a siete empates y la victoria obtenida en El Rosal contra el Cádiz Mirandilla. En las ocho restantes, logró dos puntos más, tres triunfos contra La Unión, San Fernando y Deportiva Minera y los empates frente a Almería B, Don Benito y Xerez CD, aunque también llegaron las dos únicas derrotas de la temporada, contra Recreativo Granada (4-3) y Atlético Antoniano (2-1). Tras caer en Lebrija, los xerecistas acumulan ahora otra racha de cinco encuentros sin perder en los que han sumado 9 puntos de 15 posibles, buenos guarismos sin duda en los que destacan sobre todo la gran labor defensiva del equipo: cuatro porterías a cero (y un total de nueve en toda la campaña) y tan sólo el gol encajado en el Pedro Garrido contra la Deportiva Minera. En el otro lado de la balanza, la producción ofensiva ha bajado con sólo tres goles en esos cinco encuentros: dos a la Minera y el de Juan Andrés que daba el triunfo en el Iberoamericano.

David León no ha entrado en ninguna de las cinco últimas convocatorias. / Manuel Aranda

La derrota en Lebrija fue un antes y un después para los azulinos. David Sánchez reconocía en ese punto de la temporada que le estaba costando encontrar un once tipo y que las rotaciones no eran tales, sino obligadas por no dar con la tecla tras un inicio de liga con tantos empates que mantenían al equipo invicto pero siempre cerca de la zona peligrosa. En Lebrija repitió por primera vez alineación, pero el experimento no salió y desde entonces hay jugadores que han pasado de ser titulares a ni siquiera entrar en la convocatoria. Sánchez 'zarandeó' el árbol en el choque contra el Almería, probó con dos puntas -Abraham y Juan Andrés- y aunque el equipo empataba la cara fue bien distinta. Tanto que repitió contra el San Fernando, donde se sumaron los tres puntos. En los tres siguientes partidos, los cambios han sido mínimos: Marcelo por sanción y Oca por estar tocado y reservarlo para el derbi.

Nombres propios

El resto del equipo se ha asentado, lo que obligatoriamente tiene como consecuencia que se hayan caído del once -y de las convocatorias- hombres en principio llamados a ser importantes esta temporada y que han perdido protagonismo. Uno de ellos es David León. El lateral isleño llegó la pasada campaña en el mercado de invierno y lo jugó todo, también en parte por no tener competencia debido al problema físico de Beny. Fue titular en ocho de las primeras once jornadas, se perdió los encuentros de las jornadas 4 y 5 contra el Orihuela y el Águilas y partió desde el banquillo ante la Balona. No ha entrado en las convocatorias en las cinco últimas jornadas. Otro caso sintomático es el de Alberto Durán: jugó los primeros 180 minutos del campeonato, se perdió las cuatro siguientes jornadas por lesión, regresó a la titularidad contra el Villanovense, repitiendo frente a Linares Deportivo y Recreativo Granada. No juega ni un minuto desde la novena jornada, se ha quedado fuera de la lista en cinco encuentros y contra Minera y Don Benito sí se sentó en el banquillo pero no actuó.

Carri: 87 minutos en los últimos ocho encuentros. / Manuel Aranda

Carri, uno de los futbolistas más importantes la pasada campaña, se ha perdido los dos últimos encuentros y sólo ha sido titular en tres partidos: Estepona, Torremolinos y Balona. Desde la jornada 8 sólo ha jugado 87 minutos. Y, por último, otro de los que parece 'señalados' tras la derrota en Lebrija es Jacobo. El extremo, fichado esta temporada procedente del San Roque de Lepe y autor del gol del triunfo contra La Unión Atlético, tuvo protagonismo en las primeras jornadas, su última titularidad fue ante el Antoniano -sustituido en el descanso- y después tuvo minutos contra San Fernando, Minera y Don Benito, no fue convocado en el derbi y tampoco frente al Almería B. Con todo, el jugador con menos minutos en la plantilla -a excepción de Ivo, sin debutar y ahora lesionado de larga duración- es Asier, que suma únicamente 178 en siete presencias, aunque sólo fue titular ante el Linares Deportivo.