Xerez DFC: curva ascendente

En un fútbol donde nos sorprendemos cada día menos de lo que pasa en los clubes y donde la memoria tiene poco recorrido, el Xerez DFC consiguió un ascenso que representa, luego de nueve meses de competencia, el nacimiento de un sueño engendrado en los cuerpos y almas de sus aficionados.

Un proyecto que nace a partir de un descenso de categoría (de la cuarta a la quinta) con la llegada de un nuevo director deportivo, que a su vez trae a un entrenador de relativa experiencia, pero de su entera confianza para trazar las líneas maestras de una 'resurrección deportiva' en la institución.

En diciembre pasado pareció que los aficionados vivirían un 'copia y pega' de las situaciones vividas por las mismas fechas de la temporada anterior y que, por ende, se trasladaría el desconcierto al ámbito deportivo. La salida de Edu Espada, hasta ese momento responsable del área deportiva, y con resultados que no acompasaban a la calidad de los futbolistas en una tercera división que supo de tiempos mejores, metamorfoseó al vestuario.

Con el entrenador que se mantuvo en su cargo, y con una conjura en todos los estamentos del club para cambiar rumbo, se inició un recorrido con altibajos de resultados, pero una segunda vuelta a remarcar.

Ilias firma un autógrafo a una aficionada xerecista. / Samuel Vega

Con jugadores que comenzaron a soltarse más que otros a los cuales las tácticas los hacían sacrificarse más por el equipo que por su lucimiento personal bastó para encarrilar partidos que con anterioridad no se podían sacar adelante. La mejor expresión de Álvaro Martínez, un FUTBOLISTA de potencia inusitada para esta categoría, se comenzó a ver y su sombra por lesión al final de la temporada fue muy alargada. Con 'la quinta rueda del coche' que siempre fue Parejo para estar cuando se lo necesitaba, un tractor en el centro del campo. La importancia de tener un portero como Matías Ramos con altura, técnica y comprensión alta del juego, un lateral avión como Beni, y otros, mostraban que subir en la clasificación no era una quimera. Illias, ese futbolista que me gusta rompiendo por el centro, explotó en algunos partidos y goleó, y así ayudó a ganar a pesar de distracciones y desequilibrios defensivos colectivos en fases claves de los partidos. La diferencia entre atención y concentración. En los partidos decisivos se conjugaron ambas para lograr los objetivos.

Si algo hay que resaltar del entrenador fue su obsesión por mantener lo que funcionaba y a veces también lo que no daba el rendimiento necesario, a sabiendas que su banquillo era muy corto. Sus fichajes de invierno, 'jugando' de secretario técnico, colaboraron con el equipo por el hecho de poder manejar sustituciones que no afectaran a su dinámica ganadora, aunque casi todos ellos no lograron la titularidad en la mayoría de los partidos desde enero, dieron alas al vestuario.

Oca, un pilar en la defensa azulina, es aclamado por los aficionados. / Samuel Vega

Si de algo se carecía, como en la mayoría de los equipos de la categoría, fue de tiro de media y larga distancia. En eso, Carri consiguió con sus golpeos de clase ser protagonista en todas las acciones a balón parado y con balón en movimiento. Su clarividencia en el juego y el buscar siempre el espacio libre para recibir, aportó la experiencia y el timing que los jóvenes atropellaban.

Oca & Hugo solidificaron por atrás al equipo, liderando un sistema 1-4-2-3-1 con escasas variantes tácticas, y en donde la orientación que los centrales dan a los que están por delante, resulta clave para manejar repliegues, coberturas y ayudas.

Me queda la sensación que Pepe Rincón es mucho más de los que vimos especialmente en el segundo tramo de la temporada. Me gustan los 'punteros' (extremos sudamericanos) jugando a pierna hábil buscando alternar regate en velocidad y llegada a última línea para el pase de la muerte y, por, sobre todo, que jueguen desde el centro del campo hacia la portería adversaria. Su desgaste físico fue encomiable preocupándose de los laterales ofensivos adversarios. Pendiente de evolución.

La plantilla, junto a los aficionados tras regresar de Alicante con el ascenso en el bolsillo. / Samuel Vega

El equipo junto con su afición, se mancomunaron para superar el play-off especialmente la eliminatoria ante el Ceuta B y el último paso hacia el ascenso ante el Jove Español. Emoción a raudales sin distinción de edades.

En conclusión, muchos futbolistas han justificado su presencia en la temporada próxima, donde la Segunda RFEF ya es otra historia. Esta plantilla está haciendo que, por estos días, las venencias estén trabajando a destajo regando las copas para los gargueros de muchos jerezanos felices.

Al final, mis congratulaciones al Xerez DFC por una temporada que fue de menos a más en los rendimientos que llevaron a este ascenso a la Segunda RFEF. Mención para todos los FUTBOLISTAS en primer término, al director deportivo que armó la plantilla y al novel que comienza con buen pie, al cuerpo técnico, directiva, empleados y aficionados, que tendrán que confirmar la próxima temporada 2024-2025 que los sueños pueden repetirse. ¡Que así sea!