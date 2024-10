Xerez DFC-Linares: duelo de altura en Chapín

Jerez/Serio test para el Xerez DFC. El cuadro azulino, único invicto del Grupo IV de Segunda RFEF desde hace semanas, debe hacer frente este domingo (18:00) en Chapín a un partido complicado, de esos que permiten calibrar el nivel de crecimiento de un grupo que no ha abierto mal la temporada ni mucho menos, pero que se ha abonado al empate. Los de David Sánchez reciben al líder Linares -suma 15 puntos- y necesitan romper la racha de igualadas, seis, desde que comenzó la competición. Sólo han ganado un choque, en El Rosal al Cádiz Mirandilla en la tercera jornada.

El equipo xerecista, noveno con nueve puntos, no pudo romper su dinámica en el Romero Cuerda (0-0) frente al Villanovense, una escuadra que es penúltima, y no mostró su mejor versión. Estuvo aplicado en defensa, pero le volvió a faltar acierto en la finalización en la toma de decisiones y su juego fue más espeso de lo habitual. Ahora, en casa, con el empuje de la grada, buscará aplicarse para sumar los tres primeros puntos como local.

David Sánchez contaba la pasada temporada con un once muy definido -la plantilla era corta-, pero esta campaña con más mimbres cada jornada tira de las rotaciones y aún no ha repetido once. Para este partido ha convocado a todos los integrantes del plantel y sólo se ha quedado fuera el central Salguero, que se encuentra en la recta final de la recuperación del edema óseo que se produjo en Copa RFEF ante el Melilla. Antes del partido tendrá que realizar cuatro descartes.

Lozano o Matías

El domingo fue baja el meta Matías Ramos por unas molestias en la rodilla que le aparecieron en el calentamiento de la cita ante la Balona. Ángel Lozano debutó con nota y ahora el sevillano debe decidir si continúa dándole continuidad al onubense o vuelve el argentino, que durante la semana ha trabajado con normalidad. En defensa, en Villanueva de la Serena reapareció Alberto Durán y formó pareja junto a Hugo y ambos tienen todos los números para repetir, igual que Marcelo en el lateral derecho. En el izquierdo, tanto David León, que salió también de inicio, como Beny tienen opciones.

En el centro del campo, Sánchez suele hacer menos cambios, aunque también los introduce. Del trío formado Rafa Parejo, Álvaro Martínez y Espinar debe salir la pareja de mediocentros. En las bandas y en la mediapunta llegan las dudas porque cuenta con infinidad de opciones. Abraham parece fijo arriba y pueden acompañarle Ilias, Teté y Juan Andrés. De todos modos, tampoco sería sorprendente que jugasen Pepe Rincón, Ilias o Teté. Jacobo lleva ya varias jornadas sin entrar ni en las convocatorias y Carri volvió a quedarse fuera para el viaje a tierras extremeñas tras ser titular ante los albinegros, por lo que parten con menos ventaja, pero nada es descartable.

El rival, con dos novedades

El Linares, que se aupó a lo más alto de la tabla la pasada jornada después de superar al Don Benito por 2-0, también llega a Jerez con el reto de conservar su privilegiada posición, aunque sabe que no lo tendrá fácil por la trayectoria de un cuadro azulino que no gana, pero que tampoco pierde y compite hasta el final. En cuatro oportunidades comenzó por detrás en el marcador y luego igualó, concretamente ante Estepona, Juventud Torremolinos, Orihuela -llegó a remontar y luego le empataron en el descuento- y Balona.

Milla recupera para este partido al sancionado Lado, que cumplió su partido de sanción ante el cuadro extremeño, y Rubén, y espera una buena versión de su equipo en un escenario que considera excelente para la práctica del fútbol.