Emaná y Julen Ekiza apuestan por un Xerez DFC que vaya "pasito a pasito"

El Xerez DFC sigue trabajando en las instalaciones del Anexo Pepe Ravelo y presentando a los nuevo fichajes de la plantilla azulina. Este jueves han pasado por la sala de prensa de Chapín Stephane Emaná y Julen Ekiza, jugadores procedentes del Salamanca UDS y Águilas respectivamente. Antonio Bello, director deportivo azulino comentaba al respecto de los dos nuevos futbolistas azulinos que "las negociaciones tanto con Julen como con Stéphane fueron muy fáciles y sencillas. Julen fue de las primeras contrataciones que hicimos, mediapunta, jugador de calidad, de último pase, nos va a sumar, seguro, hace goles desde la segunda línea, que lo echamos falta el año pasado. Y Stéphane, delantero, de aguantarla de espaldas, buen jugador aéreo, mucho trabajo, un jugador con carácter, con experiencia que yo creo que también nos va a sumar goles, que es importante para parar el pasito que queremos y súper contento con ambas incorporaciones".

Emaná regresa a Jerez después de su etapa en el Xerez CD, con el que llegó a debutar en Segunda A en la temporada 12/13. Ahora aterriza en el Xerez DFC y señala que "ha sido muy fácil venir aquí, no me lo he pensado porque al final tanto con Bello como con un excompañero que tuve hace años (Marcelo) me hablaron muy bien del proyecto y bueno, es un proyecto muy ilusionante en el cual venimos a sumar y aportar nuestro granito para tener una temporada bastante bonita. Es una alegría volver a Jerez porque es verdad que fue mi primer paso en cuanto al tema profesional aquí, cuando llegué aquí a la ciudad. Y es una alegría volver adonde las cosas se están haciendo muy bien, muy correctas y hay mucha seriedad en todos los sentidos, en todas las áreas".

Emaná. / xerezdfc.com

A lo largo de los años, el delantero ha ido evolucionando en su fútbol y ahora es más completo: "Me he ido adaptando, he tenido fases en las cuales he tenido buenas rachas, otras de menos aciertos, pero me he ido adaptando un poco a todas las facetas del juego. Según lo que me han ido pidiendo, pues creo que lo he podido llevar de la mejor forma. He evolucionado para bien, a pesar de las lesiones, a pesar de todo lo que me ha ido pasando. Siempre he seguido para adelante y aquí estamos para seguir sumando".

El punta se define como un futbolista "trabajador" y con respecto al campeonato, apunta que hay que ir "paso a paso, yo creo que somos una buena plantilla, hay que ir conjuntando las piezas de lo que el míster vaya pidiendo, lo que se necesita cada partido y pasito a pasito y con los pies sobre la tierra sobre todo. Es un grupo difícil y vamos a tener que competir muy bien para conseguir el objetivo".

Julen Ekiza

"Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias a Antonio, al club y sobre todo también al míster por la confianza que han depositado en mí. La verdad que como ha dicho Antonio previamente, fueron unas negociaciones muy rápidas, yo lo tuve muy claro, la verdad que una vez que tuvimos los primeros contactos, a la semana o a la semana y media ya firmé, por tanto tenía muchas ganas y mucha ilusión de estar aquí y así ha sido".

Julen Ekiza. / xerezdfc.com

Para el centrocampista, llegar al Xerez DFC es ·un paso adelante también, yo lo veo así, al final yo jugué aquí hace unos meses y algo en mí se quedó un poco por dentro. Jugar en un estadio como este, una vez que me llamaron y una vez que tuve la propuesta no me lo pensé dos veces y eso es lo que me empujó. Me acuerdo cuando jugué aquí, era febrero y bueno, creo que estaba en una situación complicada, creo que si no ganaban se metían en bastantes problemas, de hecho ganamos, viví un ambiente, la afición empujó aún estando en una situación complicada, eso me gustó muchísimo, eso dice mucho de lo que es este club y ahora espero disfrutarlo en un ambiente mejor"..

"Soy un futbolista que juega entre líneas en esa posición de media punta, en el que aporta esa claridad en los últimos metros, ese último pase, ese gol y eso es lo que espero este año aportar al equipo para que esté lo más arriba posible o que por lo menos consigamos cuanto antes esa permanencia y no pasemos apuros. Luego también se me da muy bien el balón parado, que es una faceta que también es importante en esta categoría, y aparte suelo hacer bastante vestuario y me gusta estar con el grupo"

"Yo creo que ha dado un salto, el año pasado también había buenos equipos como La Balona y San Fernando que perdieron la categoría y eran buenos transatlánticos. Este año se han sumado también otros equipos con mucha fuerza como el Extremadura, el Real Jaén, que son recién ascendidos, tienen mucha masa social y también tienen mucho presupuesto y el grupo yo creo que te podría decir que es como una pequeña mini Primera RFEF porque hay mucha competitividad y sobre todo hay muy buenos equipos. Nosotros tenemos que ir pasito a pasito, estar tranquilos y sobre todo trabajar día a día y eso es lo que nos irá poniendo en nuestro camino. Lo primero es cohesionar el grupo porque somos once caras nuevas. Lo más importante es cuanto antes crear una familia".