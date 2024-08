El Xerez DFC regresa al trabajo con una duda y un susto

La plantilla del Xerez DFC ha comenzado este lunes a preparar el debut liguero contra el CD Estepona, uno de los claros favoritos a pelear por el play-off de ascenso. El equipo de David Sánchez se ha ejercitado en el Anexo de Chapín Pepe Ravelo con susto para el futbolista azulino Santana, que ha sufrido un golpe en la rodilla izquierda que le ha obligado a abandonar el entrenamiento.

Juan Andrés, exdelantero del Ciudad de Lucena, arrastra unas molestias en la zona que ya le tuvo apartado de los terrenos de juego más de un mes la pasada temporada coincidiendo con el tramo más importante del curso. De hecho, el punta no jugó el trofeo de La Vendimia y ni siquiera calentó en la banda pese a que se encontraba en la lista de convocados que facilitó el club.

Juan Andrés no ha estado en dinámica de grupo la última semana, pero las pruebas a las que ha sido sometido no han arrojado datos claros. El futbolista, no obstante, no está descartado para el primer partido de liga contra el Estepona. Este lunes se le ha podido ver realizando ejercicios de bicicleta en el Anexo y su presencia ante el rival malagueño dependerá de cómo evolucione durante la semana.

Plan de trabajo

El equipo azulino tendrá este martes jornada de descanso y volverá a los entrenamientos el miércoles en el Anexo Pepe Ravelo, escenario en el que los xerecistas trabajarán el resto de la semana, sábado incluido, para debutar en liga contra el Estepona el domingo a las 18:30. Los dos clubes siguen esperando la resolución de la RFEF para conocer el campo en el que se jugará el encuentro. El Estepona solicitó jugar su primer partido en el Marbella Football Center ya que el césped artificial del Francisco Muñoz Pérez se está cambiando.