David Sánchez: "No quiero dramatizar, pero..."

El Xerez DFC se impuso al Atlético Central en la tanda de penaltis del 34 Trofeo de la Vendimia disputado este sábado en Chapín, pero el técnico de los azulinos, David Sánchez, no acabó nada contento con el partido de los suyos en el último compromiso a una semana de iniciar la temporada regular en Segunda RFEF. El preparador sevillano afirmó marcharse con sensaciones malas, advirtió de que el año será "muy complicado" y destacó el poco ambiente que había en Chapín después de lograr el ascenso y regresar al Estadio dos meses después del último encuentro que su equipo disputó contra el Jove Español.

"Las sensaciones no son buenas, veníamos con ganas de hacer un buen partido y he notado al equipo muy frío como también el ambiente aquí en Chapín, he notado mucha frialdad. Era la presentación nuestra, a una semana de iniciar la competición, después de ascender, estamos en Segunda RFEF y no sé... Sensación de frialdad en el equipo y en el exterior. No estoy contento. Mis jugadores estarán cansados o cargados, pero creo que podríamos haber hecho mucho mejor partido y no me voy contento y ellos tampoco eh, en el descanso he tenido que hablar y no son tontos, se han dado cuenta de que no han estado bien. Podemos estar espesos con balón, lo hemos estado, pero nos ha faltado lo que siempre digo, ser nosotros. Sensación de frialdad en todos los sentidos", señalaba el técnico. Ahondando en la cuestión, apuntaba que "desde que llegué el año pasado ha habido intensidad y puedo estar equivocado, pero la sensación es de que no parecía el último partido de pretemporada. Esperaba mucho más de mi equipo, mucho más del ambiente, estamos en Segunda RFEF y vamos a sufrir mucho. Les he dicho que no nos pueden ganar en actitud, ganas e ilusión. El equipo rival ha venido a Chapín con ganas de ganarnos, ha competido y no puedo decir que hayamos estado horrorosos, pero sí fríos".

El balance general de la pretemporada, no obstante es positivo, con triunfos contra equipos de superior categoría como Sanluqueño y Algeciras: "Hasta hoy me hubiera ido contento, no hemos estado finos y a partir del lunes a empezar a preparar el partido contra el Estepona, un equipazo, lo estamos viendo, lo últimos resultados que han tenido. Si somos nosotros podremos competir y rascar algo y si no, pues nos vendremos con el saco vacío. Teníamos muchas ganas de volver a Chapín, de volver con nuestra gente en el último partido de la pretemporada, pero hemos estado espesos, ha habido pérdidas de balón, lo puedo entender, no hemos estado bien en muchas situaciones, pero para esta categoría hace falta mucho más, no sé si no nos damos cuenta, no quiero dramatizar, pero estamos en una categoría superior en la que nos vamos a enfrentar a buenos rivales y necesitamos un poco más de todos, bajo mi opinión porque puedo estar equivocado y no siempre tengo la razón, pero la sensación es de que no saben al toro que nos vamos a enfrentar. La realidad es que yo vengo aquí porque el equipo desciende de Segunda RFEF, entonces vamos a darle importancia, a rascar todo lo que podamos y a morir seamos más o seamos menos, no es cuestión de ser más o menos sino de mirar todos hacia delante, de trabajar, pelear, ser positivos y los jugadores son los principales protagonistas de esto y tienen que darse cuenta".

El equipo sólo ha marcado cinco goles esta pretemporada, Juan Andrés -que no jugó contra el Central- anotó uno y Abraham -pichichi del Pozoblanco la pasada temporada- no se ha estrenado. David Sánchez afirma que "son datos, pero no me preocupa eso. Me preocupa que nos falta esa hambre, el año pasado la cogimos tarde, en Tercera, una categoría muy difícil y nos dio la oportunidad de engancharnos y lo logramos, pero en Segunda RFEF no podemos tontear porque cuando te das cuenta estás ya... Además, me sabe mal recordarlo, pero hace dos años pasó. Tenemos que pelear, rascar cada punto, cada balón, cada día y pelear por todo porque va a ser un año muy complicado. El día del Sevilla Atlético somos superiores y perdemos el partido en dos errores nuestros. El día del Recre el gol de ellos es otro error y ha sido el mejor rival al que nos hemos enfrentado. Pero no puede ser que demos el nivel que hemos dado, esta semana quitamos mucho trabajo y nos hemos encontrado fríos, hasta yo mismo me he escuchado en el campo y creo que eso no es positivo para nosotros".