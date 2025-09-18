El Xerez DFC renueva su devoción por la Virgen de la Merced

Plantilla, cuerpo técnico y directivos del Xerez Deportivo FC han llevado a cabo este jueves la tradicional visita a Nuestra Señora de la Merced, Patrona de Jerez. La expedición azulina se ha dirigido hacia la Basílica de La Merced tras el entrenamiento que ha realizado el equipo en el Municipal de Chapín, escenario del choque que afrontarán este domingo los de Antonio Fernández Rivadulla contra el Atlético Malagueño, encuentro en el que buscarán el primer triunfo de la temporada después de la derrota en la primera jornada contra la Deportiva Minera y el punto cosechado en Totana frente a La Unión.

Como cada año, es tradición de los clubes jerezanos postrarse ante la Virgen de la Merced para pedir por una buena temporada en lo deportivo, lo social y también que no haya contratiempos ni lesiones, aunque desafortunadamente para el Xerez DFC, esta última premisa ya no se ha cumplido, dada la grave lesión que sufrió el central Mauro Lucero en el encuentro disputado en la región murciana y que le tendrá fuera de los terrenos de juego toda la temporada tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Los capitanes Marcelo Villaça y Rafa Parejo han sido los encargados de depositar el ramo de flores ofrendado a la Patrona de Jerez, que ya se encuentra en su paso para la salida procesional del próximo miércoles día 24 de septiembre.