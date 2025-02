Ganar o empezar a rezar

No es un encuentro más. Es un partido que puede y debe marcar el punto de inflexión en esta temporada aciaga que está protagonizando el Xerez DFC. En su regreso a Segunda RFEF, nadie pensaba que a falta de 11 jornadas el equipo azulino iba a estar tan abajo en la clasificación. El objetivo era la permanencia, pero a falta de 33 puntos por disputarse, el conjunto azulino se encuentra a cinco de la salvación después de sumar sólo cuatro victorias desde que arrancase el curso el pasado mes de septiembre. La crisis se llevó por delante a David Sánchez, el técnico del ascenso, y ha aterrizado Antonio Fernández Rivadulla para introducir aire fresco y nuevas ideas en el vestuario. En su estreno, rompió una dinámica de cuatro derrotas consecutivas, pero el punto sumado en La Línea ante un rival directo fue insuficiente y sólo se hará bueno si los xerecistas doblegan este domngo (17 horas) al Villanovense, otro adversario que pelea por la permanencia y que está incluso peor que el Xerez DFC... aunque la pasada semana sumó los tres puntos en el derbi frente a un Don Benito colista y desahuciado.

Los tres puntos de este domingo son vitales para el Xerez DFC, que necesita un balón de oxígeno para mantenerse con vida en la categoría. Todo lo que no sea ganar al rival serón será un paso atrás. Los azulinos están obligados a sumar de tres y poner fin a la peor racha de su historia, que dura ya nueve jornadas sin vencer. Sólo hay cuatro equipos en las principales ligas españolas con peor dinámica. Quedan 11 jornadas y seis partidos en Chapín que son auténticas finales. La permanencia pasa por hacerse fuerte definitivamente en casa. La última victoria data del 1 de diciembre y fue en el Pedro Garrido contra la Deportiva Minera. En el Municipal, los xerecistas sólo han ganado un partido este curso y fue el 3 de noviembre contra La Unión, ahora líder del Grupo 4, lo que son las cosas. Y es que sólo la Balona ha sumado menos puntos (11) como local que el Xerez DFC (12).

Antonio Fernández no escondía en la rueda de prensa previa al partido de este domingo la importancia de los puntos en juego y confía en que la ligera mejoría de juego que experimentó su equipo en La Línea tenga continuidad frente a un Villanovense al que sí o sí sólo le vale la victoria para seguir con alguna esperanza de mantener la categoría. Los pacenses no conocen el triunfo a domicilio en liga y su balance es de seis empates y seis derrotas fuera de casa. Los números invitan a pensar en un triunfo local que terminaría por hundir a su adversario y probablemente a recortar puntos con el play-out -el San Fernando recibe al líder- y la permanencia -el Orihuela juega en Torremolinos y la Balona en casa de un UCAM Murcia también necesitado de un triunfo-.

El primer once inicial que presente Fernández Rivadulla en Chapín puede tener alguna variante con respecto al que salió en La Línea hace siete días. El técnico no ha dado excesivas pistas, aunque en la rueda de prensa apuntó que valora mucho la aportación de los jugadores que salen desde el banquillo. Contra la Balona, el equipo dio un paso adelante en la segunda mitad y futbolistas como Fran Núñez e Ilias tienen posibilidades de ser titulares, al igual que Álvaro Martínez en el centro del campo junto a Rafa Parejo. No parece que vaya a haber retoques en la defensa -esta semana ha firmado el central Marlone- ni tampoco en la portería, mientras que en ataque es segura la presencia de Abraham, el máximo goleador del equipo aunque lleva sólo un gol en las últimas nueve jornadas.

Antonio Fernández Rivadulla ha convocado a todos los disponibles, incluido Ivo Gómez, que ha superado su lesión de peroné y ya se ha incorporado a los entrenamientos esta semana. El centrocampista, que no ha tenido minutis aún esta temporada, sufrió una lesión de peroné hace unos meses que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde entonces.