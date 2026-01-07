Más de 300 belenistas se dan cita en Jerez este fin de semana en el XX Congreso Andaluz como cierre de la Navidad

La ciudad de Jerez acoge este fin de semana el XX Congreso Andaluz de Belenistas, un encuentro que reunirá a más de 300 especialistas procedentes de toda Andalucía, además de expertos de otros puntos de España y de Malta. La celebración del congreso, organizada por la Federación Andaluza de Belenistas junto a la Asociación de Belenistas de Jerez con el respaldo del Ayuntamiento, coincide con la conmemoración local de las '50 Navidades montando el belén' y refuerza el papel de la ciudad como referente internacional de esta manifestación artística tradicional.

Cabe recordar que el belenismo es una expresión declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la tipología de Actividad de Interés Etnológico, inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, al reconocerse como patrimonio cultural inmaterial que abarca desde la artesanía de las figuras hasta la escenografía, reflejo de costumbres y oficios tradicionales.

En cuanto al contenido del programa, el encuentro regional se articula en torno a un completo itinerario cultural y patrimonial que incluye visitas a representaciones de la Natividad en distintos enclaves, como los Claustros de Santo Domingo, el Museo del Belén y la sede de la Asociación de Belenistas, así como a diversos nacimientos ubicados en domicilios particulares.

El XX Congreso Andaluz de Belenistas cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, dirigida por Francisco Zurita, y supone el broche patrimonial a un ciclo navideño que ha reforzado la proyección cultural y turística de la ciudad desde finales de noviembre de 2025, en el marco de la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura.

Desde la Asociación de Belenistas de Jerez recuerdan que esta tradición artística cuenta con un profundo arraigo en Andalucía, siendo la provincia de Cádiz la que concentra el mayor número de asociaciones activas tanto a nivel regional como nacional, lo que ha dado lugar a denominaciones como 'Andalucía, tierra de nacimientos' o 'Cádiz, la provincia del belén'.