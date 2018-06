20 años de conexión Jerez-Londres

Pepe Delgado es profesor de inglés del CEIP Montealegre desde finales de la década de los noventa. Durante este periodo ha sido el promotor de un viaje anual al Reino Unido con los alumnos, un viaje que ahora cumple 20 años y que se ha convertido en todo un clásico dentro del centro educativo, tanto para las familias como para los alumnos.

"Yo empecé haciendo esto en Algar, donde estaba destinado antes de llegar a Jerez. Habitualmente, se hacían en octavo de EGB los viajes de fin de curso a Canarias o a Mallorca, pero consideraba que aquello, al final, no tenía mucho sentido. Así que decidimos hacerlo a Londres. La experiencia fue buena y al destinarme a Jerez seguí con la idea", relata con entusiasmo.

Su primer viaje en Montealegre data del curso 98/99, algo que al principio "no era nada fácil porque en aquellos tiempos los viajes de los colegios no solían salir de España. Por eso, cuando decidimos viajar a Londres fue un acontecimiento".

Durante los primeros años, el colegio se alojaba en una granja cercana a la capital "y desde allí nos movíamos hacia Londres, siempre con un plan organizado", pero en los últimos tiempos, "como la granja cerró, nos alojamos en un albergue juvenil que está cerca de Londres y hacemos más o menos la misma rutina".

Al principio, la duración era de una semana, "pero al ver que nos compensaba estar más tiempo, decidimos llegar a diez. Fue una época en la que mantuvimos contactos con algunos centros de allí, dentro del programa Comenius". Sin embargo, la llegada de la crisis en torno a 2007 y 2008, provocó que "volviésemos a la semana, bueno, en concreto son ocho días".

De los 14 años que tenían aquellos niños de 8º de EGB, se ha pasado a los 11 ó 12 que tienen actualmente los niños y niñas de 6º de Primaria. A pesar de la diferencia de edad, Delgado asegura que "no han cambiado demasiado, aunque sí que es cierto que los de ahora todavía son críos y se manejan muy bien. Lo único que veo es que están más acostumbrados a viajar que los de antes. A los de antes, salir de Jerez era como algo raro, pero ahora, con internet y todo eso, todo ha cambiado".

La media de alumnos que asisten a esta iniciativa anual "es de unos 28 de media", si bien reconoce que "cuando el colegio ha tenido tres líneas, nos hemos encajado con 60 niños y eso sí es un problema, sobre todo porque el viaje lo organizamos nosotros, no hay agencia de viajes ni nada de eso de por medio".

El objetivo del viaje "es aprender y conocer la cultura británica, aunque sobre todo practicar inglés", algo que "los alumnos se no olvidan, de hecho todavía me encuentro alguno que viajaron hace quince años y me lo recuerdan".

En todo este tiempo, Pepe agradece "la confianza que los padres depositan en nosotros", pero sobre todo demuestra un amor inusual por su profesión. "Esto te gratifica mucho, verles cómo disfrutan es una experiencia increíble".