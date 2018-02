El corazón de la ciudad

El traslado de varias firmas comerciales de una gran cadena desde el centro hasta las grandes superficies ha hecho saltar las alarmas entre los comerciantes. Pasada la campaña navideña y en muy poco espacio de tiempo, esa decisión pone de manifiesto no sólo un cambio de tendencia en la estrategia de algunas multinacionales sino el hecho de que el centro de Jerez sigue necesitado de muchas medidas para hacerlo tan atractivo que nada ni nadie quiera marcharse de él. La ciudad reúne la tercera parte de la superficie de los grandes centros comerciales de la provincia y hasta hace muy poco tenía más metros cuadrados de esta actividad que una ciudad como Sevilla, con cuatro veces más población. La convivencia entre las grandes superficies y los comercios tradicionales de los cascos históricos es difícil pero, también hay que decirlo a la vista de otras áreas urbanas españolas, no imposible.

No sólo ha existido fuga de clientes a grandes superficies en las que, no olvidemos, aparcar sigue siendo gratis. También en los últimos años se ha producido el despegue definitivo de las compras 'on line' que tanto ha afectado al sector del pequeño comercio. Un tercer factor apunta a la población de los cascos históricos, que en muchos casos ha envejecido y se ha empobrecido, lo que ha acabado afectando a la renta que mueve la actividad comercial. Los flujos turísticos que, es cierto, no tienen apenas reflejo en las grandes superficies, no son aún suficientes en nuestra ciudad como para suplir todo el año a la falta de poder adquisitivo de muchos residentes.

Por eso, una de las primeras medidas necesarias para que el comercio no siga sufriendo en el centro es recuperar y rejuvenecer la vida en este espacio de la ciudad. Si no se facilita el acceso a la vivienda de jóvenes y se hace atractivo y cómodo residir en zonas céntricas, difícilmente habrá clientes fieles y comprometidos. Estamos pagando parte de la factura de que Jerez creciera a lo ancho, con vecinos más cerca de El Puerto, Rota y casi de Arcos que del centro. Así es difícil. Si hay niños y niñas que sólo ven el centro por Navidad...

También el comercio debe ser consciente de que el ciudadano consumidor no suele dejarse llevar por romanticismos, sino por la cartera y por lo original y diferente. En estos tiempos, es necesario repensar cada día un negocio cara al público y más si está situado en una zona como la que hablamos con tantas carencias. Existen muchos ejemplos de barrios deprimidos de grandes capitales que se han convertido en referentes turísticos por la originalidad de sus tiendas. No creo que en barrios del centro de Jerez vayamos a asistir a corto plazo a un fenómeno de gentrificación, pero atractivos desde luego no faltan para que algún día estén de moda. A su recuperación debemos contribuir todos desde la unidad de acción institucional, económica, social y política y no desde una división que, como vemos, va desde los equipos de fútbol a las asociaciones de vecinos y comerciantes. Nos va en ello algo más que comercio. Porque el centro es el corazón de una ciudad.