Alerta por salmonella en fuet de las marcas La Tabla, Can Duran y Origin du Gout vendidos en Andalucía

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este viernes de la presencia de salmonella en varios lotes de fuet de las marcas La Tabla, Can Duran y Origin du Gout. Los productos afectados son 'Fuet extra sans colorants', de la marca Can Duran, con número de lote 252534428, fecha de consumo preferente 5/9/2025 y un peso por unidad de 170 gramos; 'Fuet qualité extra', de la marca Origin du Gout, con número de lote 252534427, fecha de consumo preferente 13/9/2025 y peso por unidad 155 gramos. También están implicados en la alerta 'Fuet extra La Tabla', de la marca La Tabla, con número de lote y fechas de consumo preferente 252534427 y 29/8/2025, 252534428 y 16/8/2025, y un peso por unidad de 175 gramos; así como 'Fuet extra Exentis', de la marca Can Duran, con número de lote 252534428, fecha de consumo preferente 5/9/2025 y peso por unidad 170 gramos.

El organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de ellos y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, ha instado a acudir a un centro de salud.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, así como a Francia, Portugal y Andorra, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.