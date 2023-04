Un homenaje a Manolo Sanlúcar más allá de la guitarra

Pasión Vega, Antonio Dechent, Cristina Hoyos, Farruquito, Eva Yerbabuena… la lista de artistas que se reunirán en Jerez de la Frontera para homenajear a Manolo Sanlúcar podría seguir. El acto intentará mostrar la obra del artista más allá de su don con la guitarra.

El artista, nacido en Sanlúcar de Barrameda, falleció el pasado 27 de agosto y desde la Consejería de Cultura se ha querido honrar su vida y su obra. El espectáculo, dirigido por el guitarrista y compositor Juan Carlos Romero, tendrá lugar el próximo martes 25 de abril en el Teatro Villamarta de Jerez.

"Necesitaríamos una bienal de flamenco para homenajear a Manolo Sanlúcar", ha comenzado Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz del Flamenco, que ha definido al guitarrista como un "monje de la cultura". Ortega ha explicado que el motivo de este acto es ofrecer una obra didáctica con la que poner en valor "el mundo de la guitarra desde sus diferentes vertientes".

La petición del artista

Romero ha concebido la obra de tal forma que los participantes hacen cosas que no están acostumbrados a hacer. "Les he hecho algunos planteamientos que no son lo habitual cuando nos expresamos", ha abundado el director. Romero ha comentado que espera que sea un día especial y que cuando el público abandone el teatro "conozca a Manolo un poco mejor de cómo entró".

Antes de su muerte, Manolo Sanlúcar pidió a Juan Manuel Suárez Japón, actual vicepresidente de la Fundación Manolo Sanlúcar Aura Seguros –"tiene mal fario decir que la compañía es de decesos", ha bromeado–, que cuando falleciera crearan un instituto de guitarra en su honor y un centro donde se ofrezca todo lo que Manolo dejó, desde guitarras y partituras hasta obras pictóricas.

Ambos proyectos están ya en marcha para poder cumplir con los deseos del artista. La fundación ha dicho que no será una tarea fácil, pero que "las cosas no se consiguen si no se empiezan".

"Manolito falseta"

En la presentación también ha estado Pastora Galván, que el próximo martes interpretará Medea, "una señora que está to loca, con dos cojones" en palabras de la propia bailaora. La sevillana ha apuntado que el papel es muy difícil y que todavía lo tiene con "hilos", pero que espera que el público disfrute.

La obra no quiere mostrar a un "Manolito falseta", en palabras de Suárez Japón, sino que hará un repaso a sus distintas facetas, desde su cara sinfónica, que estará acompañada por la Orquesta Sinfónica de Triana, hasta la más vanguardista pasando por su vertiente filosófica.

Esta última estará a cargo del actor Antonio Dechen. "Yo me he quedado absolutamente sorprendido. Manolo Sanlúcar define lo que es la ética, lo que es el compromiso y la verdad de lo que es un artista", ha señalado.

Más pases

El actor, que ha asegurado estar "muy agradecido y muy aterrorizado" con la tarea, ha indicado también que el guitarrista "era una persona atormentada que iba buscando el éxtasis". "No creo que lo encontrará porque lo puso muy alto", ha lamentado.

"Es una mañana importante, de celebración, y el maestro, esté donde esté, estará contento de este homenaje", ha señalado Ortega. "A lo mejor está aquí", ha apuntado también Suárez Japón.

Desde la organización señalan que la intención es poder repetir el show en otros teatros. Aunque las agendas de la larga lista de artistas que participan son complicadas, el Instituto Andaluz de Flamenco tiene la intención de encontrar otro punto donde poder repetir este homenaje. "Cualquier director de cualquier programación de teatro contaría con ese elenco", han zanjado.