El Guadalcacín FSF se juega este sábado (18:00 horas) en tierras aragonesas la permanencia en Primera División. Al equipo jerezano sólo le vale el triunfo ante el Sala Zaragoza, que le aventaja en dos puntos a falta de la última jornada. Quien pierda se va a Segunda.

El club viajará el viernes para poder pernoctar en la capital zaragozana y así preparar en las mejores condiciones posibles el match ball en el que se van a jugar toda la temporada.

Sin bajas a varios días del partido, Andrés Sánchez sólo tiene la ausencia en los entrenamientos de Lorena, que este lunes se ha incorporado al ejército y se encuentra en Cáceres, aunque la goleadora (siete goles en los dos últimos partidos) no se perderá el último partido del curso.

Andrés Sánchez, técnico del Guadalcacín FSF, confía en que su equipo supere a un rival al que ya ganó en la primera vuelta y celebrar la permanencia.

-Andrés, la salvación estaba en seis puntos hace un par de semanas y la distancia se ha reducido a dos. ¿Cómo lo ve?

-Mejor que hace unas semanas, no cabe duda, porque hemos estado en una situación en la que no dependíamos de nosotros. El equipo se ha rehecho, los últimos tres partidos han sido muy buenos y los demás resultados se nos han dado relativamente bien. Esto nos ha hecho tener más confianza.

-El pasado sábado se le ganó al Viaxes Amarelle (3-0) pero se dependía de que el Zaragoza no ganase. ¿Serían momentos de infarto?

-Hasta última hora estuvimos sufriendo. Nosotros hicimos nuestro trabajo y ganamos al Amarelle en uno de nuestros mejores partidos pero dependíamos de lo que hiciera el Sala Zaragoza, porque ganando ellas estábamos descendidos. Y hasta última hora sufrimos. Con el empate a dos, el Móstoles empezó a jugar de cinco y estuvieron a punto de perder. Nosotros terminamos antes el partido y no sabíamos el resultado. Tuve que llamar al entrenador del Móstoles y fue quien me lo dijo. Fue un alivio porque si llega a ganar Zaragoza se hubiera acabado todo.

-¿Pensabais llegar con tantos apuros a este final de temporada?

-Cuando estábamos regular o mal le dije al presidente que firmaba jugármela en la última jornada en Zaragoza. Y mira, así va a ser. Nos la jugamos allí y sólo nos vale ganar. Tenemos que ir allí a intentarlo. Sólo vale ganar, aunque sea 0-1 en el minuto 39 y 40 segundos.

-No vale especular.

-Exacto.

-¿Y cómo se prepara un partido sabiendo que el único resultado que vale es la victoria?

-Igual que otro cualquiera. Uno prepara los entrenamientos siempre para ganar, en ese sentido no hay ningún cambio; luego las cosas saldrán o no.

-Zaragoza ha realizado una gran segunda vuelta.

-Aquí les ganamos 3-2 pero tienen un buen equipo y están jugando muy bien. En casa sobre todo son muy fuertes y han ganado nueve puntos en partidos que nadie esperaba, como Ourense, Poio y UCAM, rivales contra los que nosotros sólo hemos sumado un punto. Ahí está la clave.

-¿Qué partido espera?

-No va a ser fácil, la afición aprieta mucho y Zaragoza es un gran equipo. Hay que trabajar, corregir errores, optimizar los aciertos e intentar no darles facilidades a un rival que sabe aprovecharlas.

-¿Considera fundamental ponerse por delante en el marcador?

-A nosotros nos viene siempre bien ponernos, porque tenemos digamos un déficit psicológico y es una carencia que tenemos y que poco a poco intentamos corregir. Sí es verdad que cuando nos ponemos por delante parecemos aviones. Para mí sí es importante ponernos por delante. ¿Que no pasa? Gestionaremos esa situación y trataremos de darle la vuelta. El otro rival también juega.

-¿Es este el partido más importante de la historia del club?

-La eliminatoria de ascenso contra el Femisport, para mí, fue más importante porque el Guadalcacín ya ha estado en Primera y en aquella eliminatoria éramos un club de Segunda que luchaba por subsistir. Pero sin duda es el segundo más importante de la historia.

-La vuelta de Lorena ha sido providencial.

-Está a otro nivel. Lleva 7 goles en dos partidos. Sin las lesiones de ella y Caridad estaríamos hablando de la planificación de la temporada que viene. No sé si se hubiera conseguido la permanencia holgadamente, porque este año la Liga es muy fuerte, pero posiblemente no habríamos llegado a la última jornada jugándonosla. No hubiese venido mal que reapareciera un mes antes, pero bueno, la tenemos ahora y lo vamos a aprovechar. Ha trabajado y se ha cuidado mucho. Es una profesional.

-El club lleva dos años en Primera División y pase lo que pase este sábado estáis logrando un hito.

-Ojalá nos salvemos y no nos tengamos de acordar de las cosas cuando ya no las tenemos.

-Porque es lo que suele pasar.

-Y no es fácil llegar aquí, créeme. Es muy complicado llegar donde estamos. Entonces, una vez que lo tenemos, vamos a cuidarlo y mimarlo. Vamos a intentar quedarnos un añito más en Primera y que sean muchos años más.