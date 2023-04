El Antoniano del jerezano Diego Galiano asciende a Segunda RFEF

Ha tenido que ser en la última jornada, pero no sobre la bocina. El Atlético Antoniano no ha sufrido y ha logrado el ascenso directo a Segunda RFEF tras golear en el Guadalquivir al Coria por cero a cinco, poniendo fin a unas semanas difíciles en el club lebrijano, que vio cómo el Córdoba B le arañaba la ventaja de 8 puntos de la que disfrutaba hace unas semanas pero no terminaba de aprovechar los tropiezos de un equipo sevillano que ha sido el mejor de la temporada.

Dirigido por el jerezano Diego Galiano y con varios exxerecistas entre sus filas (Óscar, Rares, Lamela y Adri), el Antoniano acaba el curso liguero con 60 puntos gracias a sus 17 victorias y 9 empates, dos más que el Córdoba B, filial que hasta mitad de temporada mandó en la clasificación.

Los de Diego Caro han realizado una buena temporada, pero de nada les ha valido derrotar este domingo al Puente Genil y se tienen que conformar con el premio de la fase de ascenso, enfrentándose ahora al Ciudad de Lucena a doble partido, el primero en tierras aracelitanas.

¡𝐒𝐎𝐌𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐍𝐃𝐀 𝐑𝐅𝐄𝐅!Por todos y cada una de las personas que han sido y son parte de este gran club. Los que han estado en los momentos más difíciles y no nos han dejado solos. Por ser el motor de esta bendita familia que formamos. ❤️¡TE AMO ATLETI!🤍 pic.twitter.com/Drr9Qc45dc — Club Atlético Antoniano Grupo Velázquez (@CAAntoniano) April 23, 2023

El Gerena acaba el curso tercero y como equipo más en forma del campeonato: seis victorias seguidas y embalado para enfrentar la fase de ascenso contra un Puente Genil al que se le ha hecho largo el campeonato: sólo una victoria en las cinco últimas jornadas.

Mucho mérito también la temporada del Sevilla C, cuarto y sin poder por el ascenso debido a que en Segunda RFEF milita el primer filial hispalense que además se está jugando la permanencia, dando un paso adelante ganando al Xerez DFC en Chapín. Si el Sevilla Atlético acaba descendiendo a Tercera, arrastraría al 'C' a División de Honor.

📸 ¡FOOOTO de la victoria!😁💪🏻💚Acabamos la liga regular con buenas sensaciones, ¡vamos a por el play-off! #CórdobaB #CCFBSalerm pic.twitter.com/nVFVVVSFBv — Cantera Córdoba CF (@Cantera_CCF) April 23, 2023

Tras la sexta plaza para el Ciudad de Lucena -que jugará la fase de ascenso- aparece el Xerez CD séptimo con 41 puntos. Los azulinos se han quedado a 6 del play-off en una temporada para olvidar. Las tres victorias consecutivas con las que han cerrado el curso les sirve, al menos, para jugar la próxima temporada la Copa RFAF.

La última jornada en el Grupo X de Tercera RFEF también decidía el tercer equipo que acompaña a Coria y Rota a División de Honor. El Ayamonte se ha salvado de la quema goleando el Rota y el Cartaya es finalmente quien baja tras caer en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Los ayamontinos podrían caer en caso de arrastre por los descensos que se produzcan en Segunda RFEF, para la que aún restan tres jornadas más.