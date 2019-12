Antonio Martín y Amelia Salas, ganadores

La XXIV Media Maratón 'Ciudad de Jerez' ha llenado de colorido las calles céntricas de la ciudad por primera vez y ha resultado un éxito a todos los niveles. Con 558 inscritos, Antonio Martín Romero, del AD Maratón Jerez, categoría masculina, y Amelia Salas Ortega, del Club Atletismo de Olvera, en categoría femenina, se han convertido en los ganadores absolutos de esta edición, que estrenaba horario y recorrido, muy del agrado y valorado positivamente por los participantes. Además, la lluvia, pese a que las previsiones apuntaban a que aparecería, no hizo acto de presencia y benefició el desarrollo de la carrera, que fue rápida.

El jerezano ganador de la prueba, que arrancó a las nueve y media de Carrefour Norte y terminó en Chapín después de recorrer, invirtió 01:10:58, mientras que Amelia cruzó la meta con un crono de 1:29:14. Ambos se impusieron con total autoridad.

Romero llevaba dos ediciones subiendo al podio y a la tercera le ha llegado la recompensa del triunfo. Hace dos años fue segundo y el pasado ocupó el tercer puesto. Amelia, por su parte, repite victoria, ya que se adjudicó la prueba hace dos ediciones.

Primeros clasificados categoría masculina

1.- Antonio Martín Romero (AD Maratón Jerez) 01:10:58

2.- Luis Manuel Quintero Monje (Polideportivo Olimpo Cádiz) 01:11:44

3.- Enrique Calvillo Trujillano (CCiudad de Arcos) 01:12:45

Primeras clasificadas categoría femenina

1.- Amelia Salas Ortega (CA Olvera) 01:29:14

2.- Rebeca González Martín (AD Maratón Jerez) 01:29:41

3.- Sara Amar Aguilera (Triatletas Roteños) 01:36:14

El ganador de la prueba se mostró orgulloso "tenía muchas ganas porque le tengo un cariño especial a esta carrera. Nunca había corrido una carrera de este tipo y hace ya bastantes años mi primo me animó, me inscribió y la corrí sin entrenar ni nada. Ya me tocaba ganar después de haber sido segundo y tercero en otras ediciones, así que estoy muy feliz".

Se impuso con autoridad pero no pensó en llegar a Chapín con tanta ventaja, casi un minuto sobre el segundo clasificado, Luis Manuel Quintero, que hizo 1:11:44 y que fue el ganador del año pasado. "Ha sido muy complicado porque en la salida había gente que tenía una marca mejor que la mía pero me he sentido cómodo y eso que también se empezó fuerte. Hasta el kilómetro quince he ido junto a Luis Quintero pero a partir de ahí me despegué un poco y los últimos cinco kilómetros los hice solo pero me sentí bien. No había viento y la temperatura, creo que había doce o trece grados, era perfecta".

Sobre el recorrido, destacó: "Es mucho más vistoso tanto para el corredor como para los participantes, me ha gustado bastante. Pasas por zonas en la que hay muchísima gente, en el Centro, al empezar media hora antes, todo el mundo estaba desayunando y te animan más. En mi caso, por ejemplo, mi familia y mis amigos me han animado hasta en cinco tramos y me han ayudado".

Amelia Salas, por su parte, se mostró igual de satisfecha que Romero. "Estoy contentísima porque además de ganar, que es la segunda vez que lo hago, es que he bajado de una hora y media. He corrido tres medias este año y las tres las he ganado, en la última la de Rota-Chipiona, también bajé del 01:30, así que ya alucino, me he quedado en 1:29:14. Rebajar unos segunditos es un mundo para mí".

Salas, que está preparando ya la Maratón de Sevilla, apunta que "venía con un poco de miedo porque he entrenado lo justo pero me ha ido genial. He vivido aquí en Jerez dos años, me conozco bien las calles y me ha encantado el recorrido. Me he sentido cómoda. Es una satisfacción personal. Es duro compaginarlo todo, familia, tengo dos niños, el trabajo... Me encanta correr y si te gusta, buscas ratitos, sacas tiempo de dónde sea".

La organización de la prueba, pese al cambio de itinerario, fue perfecta y más de cincuenta policías locales estuvieron en todo momento pendientes de la seguridad y de regular el tráfico. Junto a ellos, mucho personal de la Delegación de Deportes, Protección Civil, Cruz Roja y voluntarios velaron por la seguridad.