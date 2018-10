Cesc es de récord Guinness

El jugador español del Chelsea Cesc Fábregas ha entrado en el libro Guinness de los Récords por ser el futbolista que más rápido ha llegado a las cien asistencias en la liga inglesa, informaron los editores del libro.

Fábregas ha firmado un centenar de asistencias en 293 partidos, lo que representa 74 encuentros menos de los que tardó Ryan Giggs, del Manchester United, en alcanzar esa cota.

El récord que le permitirá inscribir su nombre en la edición del próximo año del libro Guinness se materializó el 31 de diciembre de 2016, en un partido ante el Stoke City en el que el Chelsea ganó 4-2 y en el que el futbolista firmó su asistencia número cien.

"No soy el más rápido, no soy el más fuerte, no soy el más flexible y no puedo saltar alto. Pero lograr este récord en mi carrera es uno de los aspectos que me hace sentir más orgulloso", dijo Fábregas en un comunicado divulgado por los editores del Guinness.

Cesc debutó en la liga inglesa con el Arsenal en 2004, con tan solo 16 años, y fichó por el Barcelona en 2011.

Tres años después regresó a Londres para jugar con el Chelsea, equipo con el que ha ganado en dos ocasiones la Premier League.

Además también ostenta un segundo récord, el de más pases de volea en 30 segundos en pareja que comparte con Jamie Redknapp, ex futbolista del Liverpool.