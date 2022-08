Dani Güiza se despide del Atlético Sanluqueño

El jerezano Dani Güiza se ha despedido del Atlético Sanluqueño utilizando sus redes sociales. El delantero había renovado a mitad de julio con el club verdiblanco, al que llegó en el verano de 2017 tras negociar también con el Xerez CD, pero las cosas han cambiado y el campeón de Europa con España en 2008 ha dicho adiós.

El jugador, que tiene su ficha federativa cursada, ya ilustró su marcha del Sanluqueño el pasado 20 de agosto con una fotografía en la que le abrazan varios compañeros tras marcar un gol. En la publicación, de instagram, el jugador acompañaba la fotografía con un "Te echaré de menos, Atlético Sanluqueño".

Durante los últimos días, el punta ha ido colgando imágenes de su trayectoria profesional: Dos Hermanas, la selección española en una fotografía en la que se le ve con Sergio Ramos y Puyol celebrando un gol en la Eurocopa de 2008; otra captura besando la medalla de campeón; una imagen de su estancia en el Cerro Porteño de Paraguay y finalmente un video del partido contra el Badajoz en la temporada 18/19, duelo en el que el Sanluqueño lograba la permanencia en Segunda División B gracias a un tanto de penalti del jerezano. "Me quedo con esta despedida del auténtico Atlético Sanluqueño. Los míos, ¡os quiero!".

Los motivos de la marcha del delantero no han trascendido, ya que el jugador no ha entrado en detalles y el Sanluqueño no se ha pronunciado al respecto.