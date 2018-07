Domingo, un central para el Industrial

Domingo González Orihuela, conocido futbolísticamente como 'Domingo', se ha convertido en el cuarto refuerzo del Jerez Industrial para la próxima temporada. El nuevo jugador industrialista, de 23 años de edad y nacido en Puerto Real, firma por dos temporadas y procede del Chiclana Industrial CF, conjunto con el que la pasada temporada militó en División de Honor donde fue titular indiscutible para el técnico chiclanero José Alba, Bolli.

Domingo ocupa la demarcación de central y desde el club blanquiazul se apunta que "destaca por su gran solidez defensiva así como por su excelente salida de balón. Además, dada su envergadura (183 cm. de estatura) será un importante baluarte en el juego aéreo tanto defensivo como ofensivo".

Tras confirmarse su fichaje por el club blanquiazul, el nuevo zaguero industrialista no dudó en afirmar que "me ha ilusionado mucho el proyecto que me ha ofrecido el club y la verdad es que vengo con muchísimas ganas ganas de hacer algo importante en este histórico club. Me considero una persona ambiciosa y siempre quiero más, quiero progresar y llegar siempre a lo más alto, y pienso que con trabajo y sacrificio puedo hacer algo grande en este club y más aún sabiendo los objetivos que se ha marcado el club de cara a la próxima temporada. Me gusta el reto y voy a darlo todo por defender con honor esta camiseta y este escudo".

Respecto a la que será su nueva casa durante las dos próximas temporadas, Domingo declaraba que "veo que es una afición que siempre apoya a los suyos, son incondicionales y seguro que con su apoyo y el trabajo de la plantilla conseguimos los objetivos marcados. Además, La Juventud como campo es magnífico para poder desarrollar un juego vistoso que agrade a los nuestros. A todos los que forman la familia industrialista solo puedo decirles que voy a dar lo mejor de mí y a trabajar como el que más para cumplir el objetivo de un club tan histórico como el Jerez Industrial y que no es otro que conseguir el ascenso a División de Honor".

Desde la directiva del Jerez Industrial dan la bienvenida a Domingo a su nueva casa "deseándole los mayores éxitos en su etapa como industrialista".