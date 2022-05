Durísima derrota del Jerez Industrial ante el UP Viso en los minutos finales

Dura derrota del Jerez Industrial. Los blanquiazules perdieron por 2-0 en el San Sebastián ante el UP Viso con dos tantos en los minutos 90 y 92 anotados por Salvat y se complican muchísimo la permanencia. En estos momentos, suman 36 puntos (ocupan la 17ª plaza), faltan doce por disputarse y Atlético Central y Egabrense, que marcan el límite, tienen 43.

Dos errores en la salida de balón costaron muy caros a los industrialistas, que echaron por tierra todo el buen trabajo realizado durante todo el encuentro frente a un rival bastante duro y combativo. El árbitro anuló un tanto a cada equipo y los de José Manuel Cadenas, además, perdieron a Juanan, su referente, por una lesión y le tuvo que suplir Juanjo.

El choque fue disputado y estuvo marcado por las reducidas dimensiones del terreno de juego, con muchas segundas jugadas. Aún así, el cuadro blanquiazul dispuso de oportunidades para haberse puesto por delante en el marcador, pero la suerte le fue esquiva y la pelota no quiso entrar. El rival, sin prisas porque el empate no era malo, aprovechó las suyas.