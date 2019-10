Festival del Xerez DFC Toyota Nimauto ante el Melistar (7-1)

El Xerez DFC Toyota Nimauto volvió a la senda de la victoria frente al Melistar, en partido correspondiente a la 6ª jornada de liga, imponiéndose por un contundente 7-1. Los azulinos necesitaban renovar su imagen tras dos duras derrotas a domicilio, mientras que su rival venía de vencer por 5-4 al filial del Real Betis Futsal. El encuentro fue dominado de principio a fin por el cuadro de Ricardo Villaça, que firmó un partido muy completo. Los azulinos se sitúan quintos con 10 puntos, a tres del Melistar.

El equipo azulino tomó las riendas del partido desde el principio y en el primer minuto Christian anotaba el 1-0 tras una recuperación y contra con la que abriría el festival del Xerez DFC Toyota Nimauto. Poco después, Isra anotaría el segundo tanto azulino tras un disparo desde la frontal, aunque poco duró la alegría a los xerecistas porque en la siguiente jugada, el Melistar recortaba distancias por medio de Pablo (2-1).

Pero el Xerez Toyota Nimauto no bajaría los brazos y seguiría bordando el juego, casi perfecto. Said, meta visitante, tenía trabajo constantemente y el rodillo local no paraba de acechar su meta. Tras varias ocasiones, a 7 minutos del final Partida pondría el 3-1 en el marcador tras una espectacular jugada de Bryan, uno de los más destacados del encuentro. Y un minuto después sería Bryan quien anotaría para los azulinos, poniendo el 4-1 con el que se llegaría al descanso.

Tras la reanudación, Ricardo Villaça introdujo varios cambios pero la imagen del equipo, intratable todo el choque, no cambió. El Xerez Toyota Nimauto seguía mandando sin dar opción alguna a su rival. Nada más empezar, Paquito ponía el quinto en el marcador tras un barullo en el área. A falta de 10 minutos, el Melistar introducía portero-jugador y a tres minutos del final, Partida anotaba su segundo tanto en el partido, tras una contra, y a falta de dos segundos, Moi ponía el broche de oro al encuentro anotando el definitivo 7-1.