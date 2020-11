El partido entre el Guadalcacín y el Almaraz, aplazado por el positivo de varias jugadoras del equipo jerezano

El encuentro entre el Guadalcacín FSF y el Almaraz FS que se tendría que jugar este sábado a las 18:00 horas ha quedado suspendido por el positivo por COVID de varias jugadoras y de un técnico del equipo guadalcacileño, según ha comunicado el club este jueves noche.

Varias jugadoras del equipo empezaron a tener los primeros síntomas febriles el pasado lunes, cuando una de las jugadoras notificó al coordinador COVID que se encontraba indispuesta y que no iría a entrenar. A lo largo de la noche empezó con un estado febril y durante el martes ya fueron varias jugadoras y un miembro del cuerpo técnico más los que empezaron a desarrollar los primeros síntomas. Las sospechas quedaron confirmadas cuando los test dieron positivo. El resto del equipo pasó la prueba PCR, dando negativo.

El equipo jerezano viajó a Málaga para enfrentarse al Atlético Torcal sin ningún caso positivo -en Primera y Segunda las jugadoras tienen que pasar test semanales-, pero durante la previa varias futbolistas tuvieron contacto con jugadores de los equipos de la Primera Andaluza que disputaban su partido antes que el duelo de Segunda Femenina. Estos jugadores no pasan los test PCR por no estar obligados. El colegiado principal del partido incluso se negó a entrar donde anteriormente había estado el árbitro del encuentro de Primera Andaluza, ya que no se procedió a la desinfectación de la zona, haciendo las gestiones arbitrales en un almacén próximo.

El Guadalcacín, en su comunicado, expresa que "no queremos acusar, pero sí informar de que el protocolo se debe cumplir, porque las jugadoras de Primera y Segunda división están realizando un sobreesfuerzo para no verse afectados". De esta manera, el club jerezano pide que los jugadores de "los partidos de categorías inferiores" que no se realicen pruebas semanales "no se mezclen en las instalaciones con equipos" que sí se las realizan. "Esperemos que los test empiecen a realizarse a estos equipos como el resto".

También está en el aire el partido de la próxima semana contra el Polideportivo Cádiz.