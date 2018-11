Más difícil todavía para el Guadalcacín

Más difícil todavía. El Guadalcacín, colista a 12 puntos de la permanencia, visita en el Campo 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol (domingo, 12:00 horas) al Betis Deportivo, segundo clasificado que no conoce la derrota como local, con 22 goles marcados y solo 3 encajados en los siete partidos jugados en casa, aunque tiene las bajas de los sancionados Altamirano y Kaptoum. Y es que además del potencial del anfitrión, el equipo de Jesús Mendoza tendrá que superar la plaga de bajas que obligarán al técnico a convocar a cuatro juveniles para completar una convocatoria de 17 jugadores.

En efecto, esta semana a la ausencia de Gómez, sancionado con cuatro partidos de suspensión tras su expulsión contra el Salerm Puente Genil, se unen las de Regalí, Marín, David Piñero, Chato y Alberto Fernández por motivos físicos. El primero sigue en su proceso de recuperación mientras que el segundo todavía no está a punto físicamente; Piñero se lesionó los isquiotibiales contra el Puente Genil y aunque no sufrió rotura, tiene para dos semanas en el dique seco; y los laterales han caído esta semana: Alberto Fernández sufrió un esguince en el partido del pasado domingo y Chato un golpe en la cadera en un entrenamiento.

Así pues, complicado panorama para Jesús Mendoza, técnico guadalcacileño que tendrá que echar mano de los juveniles para completar la convocatoria al tener solo disponibles a 13 jugadores del primer equipo, dos de ellos porteros: Lebrón y Jesús; los defensas Rosales, Diego Galiano, Pancy y Pablo Pérez; los centrocampistas Luis Castillo, Juanjo, Juanma Carrasco, Parada y Pulido; y los delanteros Fran Jiménez y Corral.

Con la opción de Pablo Pérez para el lateral derecho, Mendoza reconoce que le está dando vueltas al lateral izquierdo, para el que las alternativas son retrasar a Juanma Carrasco, alinear a un juvenil o cambiar el sistema y jugar con tres centrales.

Sea como fuere, Mendoza quiere que el Guada sea un lobo con piel de cordero en la visita al Betis Deportivo porque el técnico recuerda que hay que sumar como sea: "El grupo sabe que los rivales nos están ganando con muy poquito y que hay que apretar para no tener errores, les he dicho eso, que no hay que dar nada, absolutamente nada, al contrario. Es una pena porque en los partidos de casa el equipo ha merecido mucho más y no se ha visto reflejado en los resultados, que al final es lo que vale. Por muy bien que se trabaje, lo que valen son los resultados".

José Juan Romero no se fía del Guada José Juan Romero, entrenador del Betis Deportivo, avisa que el Guadalcacín no va a ser una perita en dulce: "Todas las temporadas suelen empezar mal, sufren y se meten abajo, pero llevan varios años con mucho mérito en la categoría y darán lo máximo para salvarse. Desde el cambio de entrenador están teniendo resultados muy ajustados y hace dos jornadas ganó en Coria. Tenemos que estar muy concentrados y atentos porque en este tipo de partidos es donde se ganan campeonatos o se juegan los play off".

El entrenador jerezano subraya que "el grupo está trabajando muy bien, ellos lo saben, están contentos y saben que estamos cerca de ganar partidos", para lo que el ejemplo a seguir es la anterior salida, saldada con triunfo en Coria: "Sí, Coria y los dos partidos de casa. Creo que los partidos de casa han sido bastante serios, el equipo ha demostrado que quiere, que tiene ganas, que quiere ganar, pero por pequeños detallitos no se ha conseguido. La verdad es que estoy contento por cómo están trabajando y cómo está respondiendo la gente porque están dando el máximo. Es cierto que a lo mejor nos falta algo de calidad en las acciones que podamos tener de cara a la portería contraria porque el otro día de cuatro o cinco oportunidades solo metimos de penalti, a ver si somos capaces de afinar la falta de acierto y tener un poquito más de suerte".

Lo que tiene claro el preparador del Guadalcacín es que hay que apretar los dientes y no desfallecer: "Sí, si trabajamos así como en estos partidos desde que llegué, la verdad es que el equipo ha merecido mucho más pero eso no nos puede servir de consuelo, no nos podemos conformar con trabajar bien y merecerlo, el equipo tiene que ganar y conseguir puntos. El equipo sí se ha merecido mucho más pero al final lo que valen son los resultados".