Guadalcacín FSF: una batalla que vale la guerra

No va más. El Guadalcacín FSF se juega esta tarde (18:00 horas) en el pabellón La Granja de Zaragoza la permanencia en la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional, y para estar de nuevo la próxima temporada con los mejores de España, no hay más cuentas que sumar los tres puntos: es la última jornada y las jerezanas acuden con dos puntos menos que su rival, el Sala Zaragoza, que marca la permanencia. Así, el equipo de Andrés Sánchez necesita los tres puntos para cerrar la liga fuera del descenso: a las jerezanas no les sirve el empate, solo la victoria y el que pierda se va a Segunda División.

El Guada, que depende de sí mismo tras sumar seis puntos en las dos últimas jornadas, se desplaza con la plantilla al completo. El equipo ha tenido la ausencia en los entrenamientos de esta semana de Lorena, que el pasado lunes se ha incorporado al ejército en Cáceres, aunque la goleadora (siete goles en los dos últimos partidos, todos los del equipo) no se perderá el último partido del curso.

La expedición, que partía ayer por la mañana para pernoctar en la capital maña y así encarar en las mejores condiciones posibles el partido a vida o muerte ante el Sala Zaragoza, la forman Caridad, Sara Soares, Carla, Pepa, Desi, Chihiro, Luci, Trini, Ogalla, Lorena, Natalia, Ali, Sara Santos, Inma Sojo y Fernanda.

Si realmente deseas conseguirlo, la única manera es luchar por ello. Luchar de verdad y no quedarse esperando. Vamos a por la semana!!!#guadalcacinfsf💚 #yocreo #munichsports pic.twitter.com/fU8DoC9RqL — inma sojo (@inmasojo) 27 de mayo de 2019

Andrés Sánchez, técnico del Guadalcacín FSF, confía en que su equipo supere a un rival al que ya ganó en la primera vuelta (3-2) y celebrar la permanencia. "Con mucho optimismo, con mucha ilusión y el mayor de los respetos a nuestro rival”, un Zaragoza que “hace unos meses fichó a cuatro brasileñas y les han dado un plus, un plus que les ha permitido recortarnos nueve puntos con equipos contra los que en teoría no deberían de haber puntuado. En su casa es un equipo fuerte, compensado y equilibrado y con jugadoras de mucha calidad".

El técnico jerezano explica que aunque a las locales les vale el empate, el Guada jugará como siempre "porque siempre salimos a ganar, el planteamiento no se va a modificar. Hay que contar con el rival, con la situación, hay que leer el partido en función de cómo vaya transcurriendo porque casi seguro que tendremos que hacer reajustes".

El equipo guadalcacileño estará apoyado por medio centenar de aficionados, que se ha desplazado en el autobús que el Ayuntamiento de Guadalcacín ha fletado sin coste para los seguidores y que partía anoche hacia la capital maña. Sin duda, la iniciativa de Nieves Mendoza, alcaldesa de Guadalcacín, supondrá un refuerzo moral para las jugadoras, que contarán con apoyo en una grada a buen seguro repleta de aficionados locales.