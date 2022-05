Paco Ávila: "Este equipo tiene muchas ganas de quedarse en la categoría"

El CD Guadalcacín ha salido del descenso gracias a la victoria que obtuvo este domingo ante el Atlético Onubense. Los de Paco Ávila rompieron una mala dinámica de cuatro derrotas consecutivas gracias a los golazos de Copero y Benítez y al gran trabajo colectivo del grupo. Los azules son ahora undécimos con 45 puntos, dos por encima del descenso que marca el Egabrense una vez que se ha confirmado que serán siete los descensos a Primera Andaluza y cuatro los equipos que suban a Tercera gracias al salto de categoría del Utrera a Segunda RFEF.

Paco Ávila, técnico guadalcacileño, valoraba el triunfo ante el filial del Decano: "Ya tocaba coger un poquito de oxígeno, sobre todo a nivel anímico, que era el principal problema que teníamos además de las carencias que nos encontramos a nivel de plantilla por bajas y sanciones. Nos hacía falta sumar ya de tres. Nos hemos enfrentado a un equipo joven, con gente con proyección y calidad pero no ha sido su temporada".

El Guadalcacín se marchaba al descanso con una ventaja de dos goles, igual que siete días atrás ante el Alcalá. Aquel partido acabó con un resultado de 5-2 para los sevillanos y los de Ávila no podían permitirse otro tropiezo. El técnico aseguraba que en el descanso puso de ejemplo lo sucedido la jornada anterior: "Les he dicho que teníamos que estar diez o quince minutos con balón en campo rival y no encerrarnos atrás. Se ha cumplido a rajatabla y no era fácil después de un partido como el de Alcalá en el que nos fuimos al descanso 0-2 y al final cero puntos. El equipo ha dado la cara y tiene muchas ganas de quedarse en esta categoría".

El calendario que le queda al equipo es complicado: Bollullos, Montilla, Espeleño y Egabrense. "Tenemos ahora cuatro finales y para nada sencillas. Tres partidos consecutivos en el que vamos y recibimos a equipos que se están jugando el ascenso y en la última jornada un rival directo. El factor campo debe ser fundamental y hablaré con la directiva para que el campo se llene en las dos finales que nos quedan en casa".

Y todo ello sin que se haya podido reforzar el equipo una vez cerrado el plazo de fichajes: "Lo hemos intentado, pero no ha podido ser. Entendemos la situación como está, el factor económico es clave y el club no atraviesa por su mejor momento. Preferimos mimar a los jugadores que tenemos en cuanto a no tener mensualidades atrasadas e ir más o menos al día. Pero que un rival directo firme a cuatro jugadores de una categoría inmediatamente superior se nota. Es nuestra realidad y tenemos que cargarnos de más fuerza y valentía para sacar esto adelante. Muchos de estos equipos que se han reforzado cambiarían su situación por la nuestra".

Lo que sí tiene claro es que si se logra la permanencia tendrá "mucho más valor" por este motivo. "Si salvamos la categoría, que no lo dudo, el orgullo será inmenso". Y además, finalmente serán siete descensos y no ocho: "Es un alivio, aunque siete lo sigo viendo tremendamente exagerado porque entre los que suben y los que bajan la categoría se queda con menos de la mitad de los equipos que la forman. Siete mejor".

Por último, el Guada visita el próximo fin de semana al Bollullos una vuelta después de los incidentes que se produjeron en el Marchán y que motivó el cierre del campo por cuatro encuentros y la resta de 3 puntos. Paco Ávila llegó justo después y confía en que sea un partido normal: "Estoy tranquilo, ellos se están jugando mucho, nosotros también, creo que el campo estará a reventar pero por ese motivo deportivo, no espero que haya una memoria colectiva de lo que ocurrió aquí porque nadie ganaría nada".