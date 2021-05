El II Campus TPJ Sport, del 28 de junio al 9 de julio

La Academia TPJ Sport prepara los últimos detalles del II Campus de Tecnificación que se va celebrar del 28 de junio al 9 de julio en las instalaciones del Juan Fernández 'Simón' de San José Obrero.

Agustín Reguera, exguardameta del Jerez Industrial o Nueva Jarilla; y Paco Luna, exdelantero del Almería, organizan un campus dirigido específicamente al trabajo de tecnificación. Reguera se encarga de la portería y las plazas están prácticamente cubiertas, ya que sólo quedan dos libres en fútbol 11 y tres en la categoría de prebenjamín y benjamín de primer año. Por su parte, Paco Luna desarrolla el trabajo de jugadores de campo y ya se ha cubierto más de la mitad de las plazas disponibles.

Debido a la pandemia y también a que se apuesta por un trabajo más cualitativo que cuantitativo, el número máximo de plazas es de 70 y se trabaja con grupos reducidos para una mayor calidad de entrenamiento.

Agustín Reguera y Paco Luna vuelven a contar este año con un nutrido grupo de colaboradores con amplia experiencia en el fútbol. Repiten Alberto Vázquez, exentrenador del CD Guadalcacín y actual técnico del Xerez DFC cadete -además de trabajar con el staff técnico del primer equipo-; Fran Corrales, entrenador de porteros del Xerez CD; y Fabio Padillo, portero del Chipiona. Se unen para esta ocasión Jaime Reguera, que trabajará con los más pequeños; Jesule Silva, analista del Xerez CD; y Álex Aguilera, entrenador de porteros del Trebujena.

La organización del campus ha tenido que obtener el visto bueno del Ayuntamiento de Jerez y cumplir con unos estrictos controles sanitarios y de seguridad debido a la pandemia del COVID-19, contratando una empresa de limpieza para la ocasión.

El horario es de nueve de la mañana a dos y media de la tarde segmentado en dos partes: de 9 a 12 trabajo específico y de 12 a 14:30, espacio lúdico en la piscina de Guadalcacín. Agustín Reguera ha querido mostrar "mi agradecimiento al San José Obrero por darnos las facilidades de poder hacer el campus es sus instalaciones". E igualmente "a los patrocinadores que nos apoyan en este campus, porque son muy importantes para este proyecto y sin ellos no sería posible el desarrollo del mismo".

Además, la Academia TPJ Sport funciona durante todo el año. Reguera tiene 43 porteros en esta escuela y Paco Luna 36 futbolistas, entrenando en Córner 4, unas instalaciones que por sus dimensiones se quedan pequeñas para algunos de los trabajos específicos tanto en la modalidad de porteros (centros laterales, por ejemplo) como en la de fútbol (desplazamientos largos de balón).

Al no tratarse de un club, la Academia no cumple con las exigencias de la normativa de uso de instalaciones deportivas, por lo que no puede tener acceso a horas de entrenamiento en los campos de fútbol base salvo alquilando la instalación. Por este motivo, se está estudiando la posibilidad de asociación con algún club para así poder disponer de horas.