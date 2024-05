Isco, técnico del Xerez Toyota: "Queremos más"

Isco Torres, técnico del Xerez Toyota Nimauto, afirmó tras la victoria de su equipo frente a ElPozo de Murcia B y seguir adelante en el play-off de ascenso que su equipo quiere más y ya espera rival para la siguiente eliminatoria, con toda probabilidad un primero de otro grupo. Isco valoró el triunfo de su equipo y la gran racha que atesora en el Ruiz-Mateos, donde esta temporada suman 15 victorias y un empate, estando invictos.

El técnico isleño señalaba tras el partido que "no sé lo que ha parecido desde fuera, a mí desde dentro no me ha parecido fácil" pese al 8-3 final. "Es cierto que hemos salido con mucha energía, fuertes, el primer gol ha llegado muy pronto y nos ha dado bastante tranquilidad, pero entre comillas porque sabíamos que iba a ser un partido difícil y así ha sido. Ha habido un momento que hemos tenido una ventaja relativamente cómoda, pero ellos no le han perdido la cara al partido e incluso cuando íbamos 5-2 y ellos con uno menos tuvimos la opción de aumentar la ventaja y no fue así. Se nos han acercado a dos goles, pero el final ha sido bueno para nosotros, un guión que no teníamos previsto porque ellos trabajan bien la figura del cinco contra cuatro con la figura de Paulo, que ha sido expulsado y eso quizá nos ha ayudado un poco en los últimos minutos".

ElPozo se colocó dos veces a un gol de igualar la eliminatoria, ambas en la segunda mitad con un 4-2 y un 5-3. "Es lógico que entren ciertas dudas, pero para eso tenemos ruedas de cambio, tiempos muertos. Hemos podido revertir esa situación con un magnífico gol de Álex desde nuestra casa y estamos muy felices por el partido tan completo que hemos hecho. Queríamos pasar de fase, espero salir reforzado de esta, casi seguro que nos toca un primero, así que la semana que viene jugaremos de nuevo en casa y hay que afrontarlo de la mejor manera posible y con el refuerzo de pasar la primera eliminatoria".

La afición llenó el Ruiz-Mateos y se vivió una de esas tardes mágicas: "Espectacular, ya no sólo en el partido, una hora antes estaba ya el pabellón hasta arriba, más no se puede pedir. Creo que la afición está participando y disfrutando del éxito del equipo y nosotros no queremos que esto pare aquí, queremos más. El equipo aquí se hace fuerte y con la ayuda de la afición de momento seguimos imbatidos, creo que llevamos 15 victorias y un empate y más no se puede pedir. Seguiremos peleando y luchando, siempre lo digo, si te entregas de la forma que lo haces el resultado puede ser adverso porque el rival se lo merezca, pero se sale satisfecho con el esfuerzo que hace el equipo".

Ahora, el Toyota espera rival para la siguiente ronda: "Hay primeros y primeros, lo digo porque el partido próximo será aquí, el lunes sabremos el rival y efectivamente hay grupos de más nivel y otros de no tanto, pero a los que han quedado primeros hay que respetarlos, ya he ido viendo cositas para poder repasar y es trabajo que tenemos por delante ahora".