El Jerez Industrial levanta un 0-2 y empata al Espeleño en el descuento

Un gol de Juanjo en el tiempo de descuento le ha dado un punto al Jerez Industrial frente al Atlético Espeleño. Los cordobeses se adelantaron en la primera parte con dos tantos de Diego. Juanan, en la primera jugada de la segunda mitad, metía a su equipo en el partido, los visitantes perdonaron varias ocasiones claras a la contra y tras quedarse con 10 por un 'guantazo' de Edu a Álex Valero, los industrialistas pusieron cerco a la meta visitante. Arti salvó a su equipo con dos grandes paradas, pero a la tercera fue la vencida y sobre la bocina Juanjo, con un aparatoso vendaje después de sufrir un corte en la ceja, anotaba un empate que se festejó por todo lo alto en La Granja.

El Jerez Industrial sigue sin ganar, suma la sexta jornada sin vencer, pero enfrente este domingo estaba un auténtico equipazo, un Espeleño que pelea por el ascenso y es posible que vaya a echar estos dos puntos porque no supo matar el partido cuando tuvo a su rival contra las cuerdas. Con 0-2, Adriano perdonó el tercero en un mano a mano que Zarzuela resolvió tapando portería magníficamente. Y en la segunda mitad, con un Industrial volcado, tuvo tres contras clarísimas abortadas por el meta olvereño. Quien perdona lo termina pagando.

Dos zarpazos

Los locales afrontaban el choque finalmente sin Caballero ni Joselito y con López y Víctor en el banquillo. No funcionó el equipo de Rivas en la primera mitad, que además sufrió el 0-1 en la primera llegada de los cordobeses. Diego recogía un servicio de un compañero en el pico del área, armó la derecha y clavó el balón en la escuadra de Zarzuela.

Intentó reaccionar el equipo de Javi Rivas, nervioso, fallando pases fáciles y dejando demasiado sueltos a Diego y Antolín, dos de los mejores jugadores espeleños. Mateos montó una contra rápida pero no vio línea de pase a Piñero, que le pedía el balón y abrió a Juanan por la izquierda, cuyo centro lo despejaba a córner un defensa.

A la media hora, segundo golpe del Espeleño en su segunda llegada. Esta vez Diego, que se movía por todo el frontal, agarró el balón en la izquierda y con otro chutazo ajustado al palo derecho batía a Zarzuela. Pudo ser peor porque antes del descanso Antolín, con un pase por encima de la defensa, dejaba solo a Adriano, pero ahí emergió la figura de Zarzuela para dar dos pasos hacia adelante y tapar el disparo.

Gol psicológico

Estaba claro que había que realizar cambios y Javi Rivas apostó de entrada en la segunda mitad por Víctor, Juli Pendín y López, reforzó el centro del campo y jugó con tres atrás. La jugada salió perfecta porque en la primera acción de la segunda parte Juanan recogía un balón de nadie en el área para hacer el 1-2.

Con toda el segundo tiempo por delante, Rivas pedía calma a sus jugadores, pero éstos tocaron a rebato dejando espacios atrás y el Espeleño tuvo tres oportunidades que no acabaron en gol de milagro. Primero Adriano quiso toda la gloria para él cuando tenía a José Manuel solo (55'); Santa Cruz remataba de cabeza al palo un saque de esquina (62'); y Zarzuela volvía a salvar a su equipo en otro mano a mano (60').

Rivas dio entrada a Valero y su concurso fue clave porque apenas unos minutos después Edu le golpeaba en la cara. La asistente de tribuna vio la acción y el colegiado le mostró la roja directa. Piso a fondo el Industrial ante un rival que se acordaba de las ocasiones falladas y se metió atrás. Juli Pendín pudo empatar, pero Arti sacó una mano no se sabe de dónde para enviar a córner. De nuevo el meta cordobés se estiró en un lanzamiento de Adri, pero ya no pudo hacer nada en el tercero, obra de Juanjo.