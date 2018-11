El Jerez Industrial, a por la quinta consecutiva aunque con notables ausencias

El Jerez Industrial afronta en El Fontanal uno de esos partidos trampa que a veces hay que sortear como si fuera un campo de minas. Los industrialistas visitan al Chiclana Industrial, un equipo recién descendido al que se le está atragantando el regreso a la Primera Andaluza. Los chiclaneros ocupan la penúltima posición y la pasada semana rompieron una malísima racha de siete jornadas seguidas perdiendo. Estos rivales son la asignatura pendiente de los blanquiazules, que perdieron en Algeciras y Tesorillo y sólo pudieron saca un empate en Alcalá del Valle.

Los de Paco Cala se desplazan a Chiclana en el mejor momento de la temporada. Los industrialistas han encadenado por fin una buena racha de resultados, llevan cinco jornadas sin perder y han ganado sus cuatro últimos compromisos, situándose ya muy cerca de la zona de 'play-off'.

Sin embargo, el equipo afronta el encuentro ante los chiclaneros con importantes bajas en el centro del campo, además de un par de dudas. No estarán en el tapete artificial de El Fontanal el sancionado Jesús Vega y tampoco Maqueira. Además, Dani Castro, que ya ha cumplido los 12 partidos de sanción y podía reaparecer este fin de semana no lo hará por problemas laborales. Para colmo, Raúl Vidal ha estado toda la semana entre algodones, lo mismo que Javi Falcón. Con este panorama, Paco Cala tendrá que improvisar en la medular. Se podría ver obligado a adelantar a algún defensa para la contención -si es que Raúl acaba por no jugar, aunque sí está citado- y retrasar a algún atacante para crear juego. Tampoco estará el central Álex Rodríguez, lesionado.

La lista de convocados la forman Fabio, Adri, López, Salvi, Pascu, Selu, Javi Falcón, Domingo, Álex Román, Manu, Rober, Raúl Vidal, Güiza, Moha y Manolo.

Paco Cala, técnico industrialista, comenta lo siguiente con respecto al partido: "Es de estos partidos que mentalmente son complicados porque el rival está en descenso pero es muy pronto para catalogarlo de que va a estar abajo. Es un recién descendido, que tiene su orgullo y que cambió hace poco de entrenador y viene de cosechar un triunfo. Todo esto nos tiene que motivar para pensar que va a salir para intentar ganarnos".

El entrenador lebrijano admite que "estos partidos son nuestra asignatura pendiente. Con los de arriba hemos sacado una nota muy alta, pero estos partidos son como el día de Algeciras, que fuimos creyendo que era un rival fácil, o Alcalá del Valle, y resulta que este tipo de equipos son también supercomplicados porque el fútbol es muy competitivo y cualquier equipo te la hace sea cual sea su clasificación". Por eso, Cala señala que esta semana "hemos estado haciendo un trabajo psicológico importante para activar a todo el mundo".

Las bajas sí son un problema para el choque e El Fontanal: "Dani Castro se pierde el partido por temas laborales y tenemos entre algodones a Javi Falcón y Maqueira; Raúl Vidal tiene un pinzamiento en la espalda y está en cama y Jesús Vega está sancionado. Ahí en el centro del campo es donde estamos teniendo problemas, porque de pensar de que teníamos a los cuatro en el centro del campo ahora no tenemos a ninguno y es un problema gravísimo porque lógicamente es un sitio muy complicado de solventar. A ver qué hacemos porque sabemos que es un partido complicado y tenemos que afrontarlo de la mejor manera posible".

Alineaciones Probables

Chiclana Industrial: Penúltimo con 7 puntos.

Jerez Industrial: Adri, Manolo, Domingo, Dani, Güiza, Raúl Vidal, Falcón, Selu, Rober, Pascu y Álex Román.

Árbitro: Gómez Liñán.

Campo: El Fontanal (domingo, 12:00).