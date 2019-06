Lebrón, guardameta del Guadalcacín, se defiende: "No sé nada de amaños"

Antonio Lebrón, guardameta del Guadalcacín, tras conocer las noticias que se han publicado sobre la sospecha de amaño en el partido que su equipo disputó y perdió en el Nuevo Mirador ante el Algeciras el pasado mes de febrero ha sido contundente a la hora de defenderse y de dejar claro que no tiene nada que ver con ese tema.

El futbolista del Guada asegura que "me he quedado a cuadros con toda la información que se está publicando. No hay nada que sea verdad y voy a dejar el tema en manos de mis abogados y de los representantes legales de AFE. No puedo permitir que mi imagen se vea dañada".

La sospechas sobre el portero aparecen dentro del sumario de la Operación Oikos, según El Mundo, que habla de un viaje a Algeciras de Raúl Bravo para "intentar supuestamente amañar el partido" y dice que "el primer gol tuvo una ayuda inestimable del portero visitante", Lebrón.

El meta, molesto con tantos rumores, añade: "No hay pruebas y no estoy dispuesto a permitir que todo esto suceda y se quede así. Si me quieren investigar, que me investiguen. Ahí está mi teléfono, que se lo lleven y lo examinen. Cuando mis amigos me han contado lo que pasaba es que no me lo podía creer".

Lebrón también defiende su trabajo: "Ahora resulta que los porteros no vamos a poder tener ni un fallo, somos humanos y en los partidos esas cosas pasan. Es increíble todo lo que se está comentado sobre el gol. Insisto, no tengo nada que ver y estoy tranquilo. Mi preocupación es que mi nombre aparezca relacionado con un tema tan delicado, un tema que no es ninguna tontería".