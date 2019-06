Pablo Llamas avanza en Roland Garros

Pablo Llamas se ha clasificado para la segunda ronda en el torneo júnior de Roland Garros tras eliminar en tres sets al finlandés Otto Virtanen. El tenista jerezano se enfrentará ahora en segunda ronda al local Harold Mayot, que a su vez ha eliminado al estadounidense Govind Nanda.

Llamas, alumno de la Academia de David Ferrer en Alicante y ganador de la Orange Bowl en categoría sub-16, ha apeado del torneo en primera ronda precisamente al campeón en categoría sub-18 de 2018 del considerado de forma oficiosa como Mundial júnior.

El jerezano perdía el primer set por 3/6, pero posteriormente endosaba un rosco (6/0) al cabeza de serie número 9 y también se hacía con el definitivo tercer set por 6/3. De esta forma, Pablo Llamas, número 52 del mundo en categoría júnior, daba buena cuenta del finlandés, número diez mundial.

Tras el encuentro, Pablo Llamas explicaba que "el partido no ha tenido nada de ritmo, mi rival sacaba muy fuerte, ponía la bola en juego a doscientos y yo intentaba restar. Poco a poco me he ido metiendo en el partido hasta que le he ido cogiendo el calibre a su saque y he podido hacer más cosas. Posteriormente, he jugado más sólido y por ahí le he pillado".

Pablo Llamas se enfrenta este martes al francés Harold Mayot, número 34 del ránking, partido que se disputará en la pista 7 de Roland Garros tras el encuentro del cuadro femenino que medirá a Oksana Selekhmeteva contra Kamila Bartone, previsto para las once de la mañana.

Además, en el cuadro de dobles, Llamas también sigue adelante formando pareja con el argentino Juan Bautista Torres. Ambos, vencieron a la pareja formada por Virtonen/Wendelken en un emocionante partido que tuvo un tanteador de 0/6, 6/2 y 8/10.