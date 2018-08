Parra, con ganas ya de empezar

Juan Pedro Ramos es el principal valedor de Alejandro Parra, futbolista que ayer presentó el Xerez Club Deportivo en la sede de Afición Xerecista. El centrocampista estuvo bajo las órdenes de 'El Pirata' dos temporadas en el juvenil del Atlético Sanluqueño, con el que consiguió el ascenso a la División de Honor, y la pasada en las filas del Jerez Industrial, siendo titular indiscutible durante la estancia del técnico.

Parra tendrá ficha del Afición Xerecista, filial del Xerez CD, aunque al margen de esta consideración será un integrante más de la primera plantilla, tal y como avanzó en la presentación tanto Vicente Vargas, director deportivo del club, como el propio futbolista. El jugador ha disfrutado de muchos minutos durante la pretemporada y afirmaba ayer que las "sensaciones son "muy buenas, el entrenador me conoce muy bien" y aseguraba estar centrado en "trabajar y luchar por un puesto para el próximo domingo" en el debut frente al Coria.

Siempre hay que marcarse retos altos, trabajamos duro para llegar lo mejor posible al domingo"

Llegar al Xerez CD supone "un reto" para el joven futbolista jerezano y "una gran ilusión" llegar a "una categoría superior y dar un salto en el nivel futbolístico y en lo personal". Parra afirmó que el míster le dijo que contaba con él desde el principio. "Me ha dado una gran confianza y yo le he puesto muchas ganas. Hablé con el míster y voy a estar todo el año trabajando con el primer equipo, me siento uno más del grupo".

En favor del jugador está además su polivalencia para ocupar diversas demarcaciones aunque asegura sentirse más cómodo "en la posición de pivote defensivo, es donde más me gusta jugar y donde más a gusto me encuentro, pero también puedo desenvolverme de mediapunta y como central, tanto izquierdo como derecho".

Entre los objetivos que se marca, es ambicioso y señala que "siempre hay que marcarse unos retos altos, pero hay que ir partido a partido y ganándonos las cosas poco a poco. Estamos trabajando todos muy duro para llegar lo mejor posible al domingo y competir al cien por cien".

Si el Grupo X de Tercera División es normalmente uno de los más fuertes de la categoría, este año de 22 equipos y muchos 'gallitos', mucho más: "La llevo siguiendo desde hace años y creo que este año es muy dura. Han bajado equipos como Betis B o el Écija, pero creo que nosotros tenemos equipo para estar ahí luchando. Vamos a trabajar para ello. La temporada va a ser dura porque todos los equipos se han reforzado muy bien pero debemos mirarnos a nosotros mismos y hacer nuestro trabajo", dentro de un grupo donde se ha conformado una plantilla bastante competitiva: "La competitividad va a ser buena y vamos a llegar lejos si seguimos trabajando igual".

Vicente Vargas también tuvo palabras para el ya nuevo jugador azulino. "Es un futbolista que le gusta muchísimo a Juan Pedro, tiene unas cualidades que le hace jugar en cualquier posición del centro del campo y ha hecho muy buena pretemporada. Va a ser uno más a la hora de trabajar con los compañeros de la primera plantilla", afirmó.