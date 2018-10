Partido trampa en casa del colista

El Jerez Industrial acude a La Menacha para medirse al colista de la categoría, un Algeciras B que todavía no sabe lo que es puntuar esta temporada. El equipo de Paco Cala intentará reencontrarse con la victoria después de dos jornadas en las que tan sólo ha sumado un punto, el de la pasada semana contra el Alcalá.

La mejor noticia para el cuadro industrialista es la vuelta de Manolo. El central arcense ha cumplido los cuatro partidos de sanción que le impuso el Comité de Competición y ya está disponible para el entrenador lebrijano. Dentro de dos semanas le tocará al turno de reaparecer a Álex Rodríguez (que está cumpliendo una sanción de seis partidos), mientras que a Dani Castro todavía le quedan varias más, ya que en su caso el castigo fue de 12 encuentros. También regresa a la convocatoria Raúl Vidal, que se ha perdido los tres últimos encuentros por asuntos laborales.

De este modo, Paco Cala va recuperando efectivos y hoy podrá poner en liza un equipo que, en teoría, no debería tener excesivos problemas para sumar la tercera victoria del campeonato.

Sin embargo, el campo algecirista no se le da nada bien a los blanquiazules, que han caído en sus dos últimas visitas por idéntico resultado (2-1) en las campañas 15/16 y 16/17. El filial del Algeciras es el tercer recién ascendido al que se miden los jerezanos en las cinco primeras jornadas y, pese a su condición de colista, nadie se fía de un rival que ha perdido tres de sus cuatro partidos por la mínima.

El equipo blanquiazul saldrá hacia tierras campogibraltareñas a las siete y media de la mañana, ya que el Algeciras ha fijado el partido a las 10:00, una hora intempestiva pero legal, según recoge la circular número 2 que regula la normativa de horarios para la presente temporada.

Paco Cala, técnico industrialista, apunta que "no hay que revertir ninguna situación" aunque el equipo lleve dos partidos sin ganar porque "el otro día en Alcalá fue un partido de ocho ocasiones de gol, no las metimos y un tío en el minuto 90 tira desde el centro del campo y Fabio estaba mirando a otro sitio. Fuimos muy superiores y los goles de ellos fueron del tebeo. Mañana -hoy para el lector- es un día para sumar tres puntos más y seguir ahí cerca de los los cuatro primeros, que es el objetivo".

El técnico tampoco se fía de un Algeciras B que todavía no ha puntuado: "En cuatro jornadas no se puede saber nada, ni quién va a ascender ni quién va a bajar. Si vamos pensando en que tienen cero puntos... Otra cosa es que fuese en la jornada veinte. A mí, que tengan cero puntos a estas alturas no me dice absolutamente nada y hay que trabajar el partido igual que contra uno que tenga quince".

Por último, en cuanto a la hora del encuentro (10:00 de la mañana), afirma que es "una putada" que algunos de sus jugadores "tengan que levantarse a las seis de la mañana". Reconoce que todo influye porque "te tienes que levantar más temprano y comer antes y hay que adaptarse lo mejor y antes posible. Otra cosa es levantarse temprano porque tengas que ir a Pozoblanco o Espiel".