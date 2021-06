Quique Romero, la primera renovación del Baloncesto Xerez CD

Quique Romero se ha convertido en el primer integrante del Baloncesto Xerez CD que renueva. El club ha anunciado la noticia en un acto en el que estuvo presente la presidenta del club, Antonia Beltrán, y que se celebró en 'La CerveZería', uno de los patrocinadores de la entidad, en Valdelagrana.

Quique Romero, base-escolta de 1,81, basa su juego en la velocidad y en su capacidad de penetración a canasta. Ya la pasada campaña, a sus 18 años -ya ha cumplido 19-, sorprendió a todos por sus cualidades, ganándose un puesto como base titular y demostrando la gran proyección de futuro que tiene.

Gabo Loaiza cuenta con él como pieza fundamental en su bloque de equipo principal, junto a otros jugadores de cantera que se están formando para asentarse en liga EBA, la cuarta categoría del basket nacional.

El pasado curso 20/21, Quique disputó 18 encuentros, acumuló 424,27 minutos, con una media de 24,08 por encuentro y anotó 105 puntos, 5,83 puntos de media por partido. Capturó un total de 62 rebotes, 3,44 por jornada y fue el tercer reboteador del equipo tras Uchechi Ogbona y Cian Sullivan.

El jugador se ha mostrado satisfecho y valora su renovación de forma "muy positiva, estoy muy ilusionado con este proyecto, confío mucho en esta entidad". Además, apuntó que esta temporada espera "disfrutar mucho, tanto con los compañeros, como con la afición, daré el cien por cien".

Por último, subrayó: "He decidido seguir en el Xerez CD porque he sentido el cariño de este club desde el primer día que llegué la temporada pasada. Me hace mucha ilusión seguir aquí e intentar hacer grandes cosas".

Por su parte, Antonia Beltrán, presidenta de la entidad azulina, ha asegurado que "somos un club humilde, en el que nos basamos en el trabajo duro, la responsabilidad y, sobre todo, en el compromiso. Quique ha demostrado con creces estos tres pilares, y hemos querido premiarlo con su renovación".