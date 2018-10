Luis Lara, el hombre gol del Rota

Rota y Roteña protagonizan este domingo (12:00 horas) el primero de los dos derbis de la temporada. El Alcalde Navarro Flores es el escenario de un partido que 'divide' la villa roteña por una semana y en el que hay mucho protagonismo jerezano, comenzando por los banquillos y que también se traslada al terreno de juego. El equipo de Romerito -sevillano aunque jerezano de adopción- ha comenzado la temporada mucho mejor que el de Toni López. El Rota está situado en puestos de ascenso a Tercera División con 17 puntos, dos menos que el Atlético Onubense; por su parte, la Roteña es 13ª con 8, uno por encima del descenso. Los objetivos son también distintos. El Rota lleva ya varias temporadas en una categoría y sueña con regresar a una Tercera que no pisa desde hace años. La Roteña, en cambio, es un recién ascendido y tiene un equipo nuevo que Toni López tiene que conjuntar aún.

Uno de los más destacados en las filas verderonas es el jerezano Luis Lara. El delantero es el segundo máximo goleador de la categoría con 6 tantos en las 8 primeras jornadas. Reconoce que está "en el mejor momento de mi carrera. Tengo una estabilidad familiar y laboral y eso me ha servido para estar centrado y sólo tengo que preocuparme del fútbol y de hacer goles", afirma. Admite que jugar con compañeros como Guille, David Orihuela, Ramón, Harana y Pedro Herrera "es muy fácil, es un lujo tener a estos jugadores en el equipo y nos beneficiamos todos".

El punta está afincado en Rota desde hace unos años, ésta es su cuarta campaña en el equipo verderón y está "muy agradecido al club, porque se ha portado muy bien conmigo. Me facilitó mi situación laboral y yo intento corresponderles con lo que sé hacer, que es marcar goles. He tenido ofertas de equipos de superior categoría, pero de aquí no me mueve nadie, no puedo dejar tirado a quien tan bien se ha portado conmigo", agrega.

El domingo es el derbi. Nueve puntos y trece puestos separan a Rota y Roteña. Pero Luis Lara no se fía: "Es un derbi nunca hay favoritos, para todos es un partido especial y estoy seguro de que la Roteña lo va a dejar todo en el campo para intentar llevarse la victoria. Comenzaron bien el año y ahora están pasando por una mala racha pero hay muchos jugadores que tienen pasado en el Rota y seguro que quieren hacer un buen papel".

De este modo, indica que "no podemos confiarnos de su mala trayectoria actual, nos equivocaríamos si nos creemos favoritos. El míster ya nos ha advertido esta semana en ese sentido".

En cuanto al objetivo final, Lara apuesta por pelear por el ascenso. "La temporada está recién comenzada pero nosotros queremos hacer algo grande y devolver al Rota a Tercera. Es un reto bonito aunque va a ser difícil porque hay muchos equipos con el mismo objetivo. Nosotros vamos a pelearlo".