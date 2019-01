El Sanluqueño apela a El Palmar para acabar con su mala racha

Javi Jiménez, "muy a gusto" en el club verdiblanco

El portero Javi Jiménez, recién llegado a la plantilla del Sanluqueño, explica que "llevo pocos días aquí pero hay que destacar que es un grupo muy familiar, un club muy humano con un trato muy familiar. En el vestuario me han acogido muy bien, hay un grupo estupendo y desde el principio me he sentido muy a gusto". El nuevo guardameta verdiblanco no conoce mucho del Ibiza porque "no lo he seguido, no lo he visto jugar y no sé muy bien ni cómo juegan ni ni su estilo de fútbol, solo lo que nos habla un poco el míster". Ex jugador del Alavés, Valladolid, Murcia, Levante, Alcorcón y Elche antes de irse la pasada campaña al extranjero y acabar en el UCAM Murcia, está listo para jugar: "Para eso trabajamos toda la semana pero es el míster el que va a decidir si tengo que jugar o no, yo intentaré ayudar al equipo de todas las maneras posibles".