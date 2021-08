Santo Jesús Cabrera, centímetros para el Xerez CD

Santo Jesús Cabrera, pívot de 2,05, 20 años, nacido en Santiago de Cuba, pero con nacionalidad española, y formado en el Basket Navarra, se ha convertido en nuevo jugador del Baloncesto Xerez CD para la próxima temporada.

El cubano, que realizó la pretemporada con el primer equipo navarro en LEB Plata en dos ocasiones, destaca por su poderío físico y su gran salto. Llega para reforzar el juego bajo tableros, que ha sido la faceta más deficitaria del club azulino en las últimas campañas.

El pasado curso disputó un total de 16 partidos en Liga EBA en el Megacalzado Ardoi, que acabó séptimo clasificado en la zona media de la tabla. Jugó unos 12 minutos por partido, anotó una media de 6 puntos por encuentro, capturó 50 rebotes, puso 7 tapones y realizó 4 mates.

Pese a su juventud, posee un amplio currículum. Jugó con la selección de Navarra entre 2016 y 2018, en la 16-17, cuando aún era cadete, participó en el Campeonato de España de selecciones y en la 18-19, ya como júnior, disputó el Campeonato de selecciones territoriales.

Entre 2017 y 2020 militó en las filas del Basket Navarra. En el curso 17-18 realizó la pretemporada con el LEB Plata del conjunto navarro y en la 18-19 fue campeón con el filial de Basket Navarra en la Final Four, logrando el ascenso a 2ª Interautonómica y en la 19-20 repitió pretemporada con el primer equipo.

Santo Jesús espera aportar lo máximo a su nuevo equipo y tiene claro que llega para "ayudar a ascender a LEB Plata con mi explosividad, trabajo en defensa y anotación". Además, apunta que "el proyecto que me han presentado y la confianza que me ha transmitido el club en general me han agradado".

Por último, admite estar "con muchas ganas de empezar la temporada. Trabajaremos duro día a día para dar lo mejor de nosotros. Estoy seguro que la afición disfrutará mucho con el equipo este año".