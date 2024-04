Triunfo del Jerez Industrial ante la Roteña que vale un play-off (4-2)

El Jerez Industrial ha logrado una sufrida victoria este domingo en el Pedro Garrido frente a la UD Roteña por 4-2 y ya es equipo de play-off de ascenso a División de Honor, una categoría que perdió hace dos campañas y que sueña con recuperar. Tras su vital triunfo de la pasada jornada en el José del Cuvillo ante el Racing Portuense (1-4) no podía fallar en casa para asestar un golpe definitivo a la tabla. Y lo ha hecho. Además, le ha favorecido la derrota del Guadiaro ante el Bazán (3-1), que se queda con 45 puntos.

El cuadro blanquiazul, con estos tres puntos, se mantiene en la tercera plaza con 52 puntos, mientras que el Algeciras B, que también venció al San Roque (2-1) es segundo con 54 unidades y el liderato se lo lleva el Cádiz Balón con 57, que igualmente derrotó al Ciudad de Cádiz (1-2).

Los blanquiazules sabían lo mucho que se jugaban y, animados por la grada, comenzaron haciendo las cosas bastante bien, aunque la primera oportunidad de la tarde fue para los rojillos, que aún no tienen atada la permanencia. Álex Expósito se marchó de Jon Erik y Poley mandó alto el remate solo delante de Samu. El susto reactivó a los industrialistas, que no tardaron en adelantarse en el marcador. Un saque de esquina lanzado por Manu Olmo lo mandó dentro de cabeza Alberto Fernández. 1-0. Minuto 16.

Los dos conjuntos se jugaban la vida, la Roteña no bajaba los brazos y volvió a acariciar el tanto. En esta oportunidad, Juan Harana se marchó por banda y otra vez su compañero Poley no acertó a bocajarro. La emoción estaba servida y el Industrial también pudo hacer el segundo en dos ocasiones, primero tras una bonita acción personal de Antonio Sánchez, que recuperó el balón en el centro del campo y lanzó un zapatazo desde el borde del área que meta Jairo manda a córner, y más tarde, Manu Rojas no acertó tras un pase de la muerte de Alberto Fernández.

El partido llegó al descanso con un corto 1-0 y la segunda mitad se presentaba abierta e incierta. Dani Herrera, igual que en las últimas jornadas, salió al rescate de los suyos y logró un gol de pañuelos. 2-0. Minuto 57. Dejó clavado a Isaías y batió a Jairo de vaselina.

Todo parecía resuelto, pero nada más lejos de la realidad. La Roteña pisó el acelerador y Álex Valero firmó un doblete en apenas cinco minutos (66' y 71') y ponía las tablas en el marcador. Pero todo no era positivo para los rojullos. En el minuto 73', se quedaron con diez jugadores por la expulsión de Carlos Morillo por doble amarilla.

A los de Juan Carlos Camacho les tocaba multiplicarse en inferioridad para intentar aguantar el tipo con más de un cuarto de hora de partido por delante. No lo pudieron lograr. Manu Rojas, en el 76', decantaba nuevamente la balanza a favor del Industrial al rematar de cabeza un centro de Dani Herrera. 3-2. Al 4-2 definitivo le puso su firma Kevin, desde el punto de penalti (85'). Al final, goleada y fiesta por lograr el primer objetivo de la temporada.