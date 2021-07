Valencia, cita definitiva para el Jerez Natación Máster

Llegó el momento esperado para el Jerez Natación Máster. Tras una temporada acelerada en su último tramo, donde los jerezanos disputaron más de diez competiciones (3 nacionales) en menos de mes y medio, con un notable bagaje de resultados, el equipo se desplaza a las instalaciones de Sedaví (Valencia) a disputar un Nacional marcado aún por la pandemia, no sólo por el estricto protocolo que se aplica, sino por el reducido número de pruebas a disputar, hecho que convierte a la empresa más compleja aún.

Hasta 133 escuadras están inscritas en este evento, a la caza del título Nacional RFEN más codiciado, el de piscina larga. Destaca la presencia de nadadores de Monteverde Toledo, el equipo que llega en mejor momento tras adjudicarse el Nacional de piscina corta en Castellón y el de larga distancia de Valladolid. También conjuntos como Cuatro Caminos de Madrid, Tenerife, o Aquamasters son rivales a tener en cuenta por su buen nivel.

86 nadadores

Jerez Máster, dirigido en esta ocasión por Luismi Sánchez, Germán Monreal y Raúl Martín, que debuta con los jerezanos ante la ausencia de Iván Franco, pondrá en liza a 86 nadadores en los 3 días de competición, aunque aún con alguna duda por motivos laborales hasta última hora.

Y es que, iniciado el mes de julio, el esfuerzo que ha hecho la entidad para poder acudir a este Nacional ha sido mayúsculo. No sólo porque la temporada se está haciendo muy larga, sino porque el desplazamiento con una expedición tan potente es complejo.

Atrás quedan nadadores lesionados, bajas de última hora y complicaciones en los entrenamientos, que han sido resueltas de un plumazo con un gran mes de preparación en las instalaciones del Club Nazaret. Esa es la baza que guarda Jerez Natación Máster para los Campeonatos de España, su gran stage en casa, en un marco inmejorable. Y no hay que olvidar que los jerezanos acuden a la defensa del título nacional logrado en Tarragona como campeones andaluces de invierno y campeones de Liga Andaluza, que se resolvió favorablemente el pasado fin de semana precisamente en el Club Nazaret.

Plantel potente

Jerez Master acude con un plantel potente, capitaneado por Mónica Santos y Alfonso Muñoz y reforzado en todas sus categorías. Se disputarán las pruebas de 400 estilos, 100 braza, 100 espalda, 200 libres, 50 mariposa, 50 libres, 200 estilos y 200 mariposa, con una gran participación de casi 900 deportistas.

Como novedad por motivos de normativa, sólo se ha permitido la participación de los mejores 24 nadadores por prueba y categoría, por lo que es un aspecto importante a tener en cuenta, ya que muchos nadadores de multitud de clubes han sido excluidos por la organización en la previa del Nacional.

El equipo femenino estará liderado por nombres propios de peso, como las nadadoras top ten mundial Lola Martínez, Bea Pérez, Carmen Asensio o Ana Gaspar. Destacar también la presencia de calidad en las categorías más jóvenes de mano de Paloma Suárez, Cristina Santos o la propia capitana, Mónica Santos.

En el equipo masculino destacar la presencia del enrachado Pepe Quintana, Fernando López Patiño, Lolo Unión, Mario Blázquez, o Ricardo González entre otros, llamados a tirar del carro en esta categoría.

El equipo viaja entre el jueves y el viernes a la capital del Turia y comenzará su participación el viernes a primera hora.

Ucha: "No queremos fallar a nadie"

Alejandro Ucha, vicepresidente de Jerez Natación Máster no esconde su ilusión: "Viajamos muy motivados y con la dosis de responsabilidad necesaria, esperemos no sea una losa. Hay mucha expectación por vernos juntos de nuevo y no queremos fallar ni a nuestra ciudad ni a los que nos apoyan, que no son pocos".

Luismi Sánchez, técnico jerezano, lo tiene claro. "El domingo cuando esto acabe sólo podemos tener una sensación, y es que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. El esfuerzo de esta temporada ha sido profundo a nivel personal y colectivo, luchando contra viento y marea, contra las circunstancias de la pandemia y contra las zancadillas de mucha gente. Lo que sea, tiene que ser por nosotros, no vamos a negociar la entrega. El grupo que llevamos está muy convencido y muy unido, de ahí sólo va a salir algo bueno. Luego, los rivales también nadan".

Y es que en juego está el séptimo título nacional de la entidad en cinco años de historia y recuperar la vitola de equipo campeón perdida por la pandemia. Valencia dicta sentencia.