El Xerez Toyota Nimauto, a remontar al Pozo en la caldera del Ruiz-Mateos

Los aficionados al fútbol sala tienen una cita ineludible este sábado en el Polideportivo Ruiz-Mateos, donde a partir de las 19:45 horas el Xerez Toyota Nimauto tratará de remontar el 3-2 en contra de la primera eliminatoria de la fase de ascenso contra el filial de ElPozo Murcia. Los jerezanos contarán con el apoyo de una afición que llenará la cancha de Icovesa para que sea una olla a presión.

El equipo azulino perdió una racha de imbatibilidad que durante desde el 4 de noviembre cayendo en el Palacio de los Deportes de Murcia hace una semana en un encuentro del que pudo obtener un mejor resultado que el 3-2 con el que acabó el duelo. El marcador, no obstante, es remontable, máxime teniendo en cuenta que el equipo de Isco Torres no conoce la derrota esta temporada en casa, donde además ganó todos su partidos exceptuando en empate contra el Avanza Jaén que le hizo perder la primera plaza.

En liga, el Toyota ya se impuso al filial murciano por 6-4, un resultado que le valdría para pasar a la segunda ronda del play-off. Es más, a los azulinos les vale incluso ganar por la mínima, lo que llevaría el partido a una prórroga de dos tiempos de tres minutos y si acabada ésta la igualdad persistiera, el pase sería para el Xerez sin tener que ir a la 'lotería' de los penaltis, ya que en liga regular acabó por delante en la tabla.

Isco confía

El técnico isleño del Xerez Toyota Nimauto, Isco Torres, asegura en la previa del encuentro que "podemos decir que es el partido más importante que hemos tenido, tenemos resultado adverso contra un equipo fuerte, potente, gente joven. Hemos trabajado bien durante la semana, estamos con muchas ganas, sabemos que el ambiente será espectacular y que tendremos el apoyo hasta el final. El resultado está abierto, un gol en fútbol sala no es nada, pero también sabemos que tenemos que hacer las cosas bien para eliminar al filial del Pozo".

El técnico añade que los jugadores tienen la "motivación en todo lo alto, quizá hay que frenarlos un poco por exceso de actividad, calmar un poco los ánimos para tratar de hacer las cosas bien y lo demás llegará porque sé que están con muchísimas ganas". Al mismo tiempo, espera que la afición "disfrute mucho, será buena señal".

Visita del equipo de fútbol

El equipo recibió el jueves la visita de la primera plantilla del Xerez DFC, que también pelea por el ascenso a una categoría superior. Isco agradeció el detalle comentando que "nosotros también llevamos todo el año siguiéndolos y sería ideal que los dos pasemos y sigamos vivos en la competición".

Marcelo, uno de los capitanes del Xerez DFC y muy vinculado al fútbol sala desde pequeño -su padre, Ricardo Villaça, entrenó al Caja San Fernando en los años dorados de este deporte en la ciudad-, también valoraba la visita al equipo de futsal. "Ha sido bonito, son dos secciones muy importantes a las que el aficionado está muy ligado, la afición se ha ilusionado mucho, este año ha habido muy buen ambiente y este fin de semana va a ser un disfrute máximo, espero que nadie falte a la cita en el Ruiz-Mateos y también en Chapín", señalaba el futbolista.

El lateral recuerda que "mi familia siempre ha estado muy vinculada al fútbol sala y desde pequeño siempre me ha gustado mucho, cada vez que puedo me acerco al Ruiz-Mateos. Este fin de semana estaremos animando como aficionado. He visto a todos muy ilusionados, saben que el ambiente va a ser fantástico y van a tener el apoyo de la afición. Seguro que salen las cosas muy bien".