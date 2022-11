El Xerez DFC B vence al Jerez Industrial en el derbi (2-0)

El Xerez DFC B se ha impuesto por dos goles a cero al Jerez Industrial en el derbi local de la Primera Andaluza mientras que el CD Guadalcacín ha sufrido la primera derrota de la temporada en el Fernández Marchán contra el Trebujena, que ha remontado el tanto inicial de los locales.

En La Granja, xerecistas e industrialistas se veían las caras en un atractivo derbi local que ha tenido color azulino. Los de Bruno Herrero han sido superiores a los blanquiazules, que fallaron un penalti antes del descanso que hubiera significado el empate a uno.

Arrancó enchufado el filial xerecista, que se colocaba por delante a los 9 minutos de partido con un gol de Pepe Rincón. Mariscal asistió al delantero azulino, que ganó la espalda a la defensa y batía a Lebrón.

Con el 1-0, el Xerez DFC B templó nervios y controló bien a un Jerez Industrial que no encontraba la manera de penetrar la defensa local hasta que justo antes del descanso los industrialistas tuvieron la oportunidad de empatar el encuentro en un penalti que Juan Rosillo mandó por encima del larguero.

En la reanudación, el equipo de Alberto Vázquez salió a por el empate, pero lo que llegó fue el 2-0, obra de Raulito tras asistencia de Hugo Martínez. El gol fue un mazazo para los visitantes, que fueron incapaces de reaccionar. Con este triunfo, el Xerez DFC B alcanza en la clasificación al Jerez Industrial, ambos suman 12 puntos, uno por encima del descenso que marca el Trebujena.

Alberto Vázquez, sincero

El técnico del Jerez Industrial reconocía tras el partido que el rival "nos ha pasado un poco por encima, no hemos estado como teníamos que estar en los primeros minutos. Después, a raíz del gol hemos estado un poco mejor, hemos tenido muchas opciones a balón parado que no hemos sabido aprovechar y en la segunda parte cuando mejor estábamos nos han hecho el segundo gol. Después al final lo hemos intentado llegar, pero no hemos dado con la tecla".

"Cuando el otro equipo está mejor que tú no queda otra que darle la enhorabuena y a seguir trabajando, corregir errores y a por los tres puntos la próxima jornada", comentaba el técnico, que añadía que "en nueve jornadas llevamos más goles en contra que a favor, nos tenemos que exigir más a nivel ofensivo. Hay que corregir errores para que eso nos sirva para hacernos más fuertes en la próxima jornada", concluía el técnico blanquiazul.

Derrota del Guadalcacín

El Trebujena ha sido el primer equipo en ganar esta temporada en el Fernández Marchán de Guadalcacín. Los de Javi Rivas suman la segunda victoria consecutiva a costa de un Guadalcacín que se adelantó en la primera mitad con un tanto de Antoñito. Sin embargo, en la reanudación los rojillos le daban la vuelta al marcador con un tanto del jerezano Jesús Vega y otro de Rober a diez minutos del final del encuentro. Con esta derrota, el Guadalcacín se queda también con 12 puntos a uno del descenso.