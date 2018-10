Las ausencias hacen mella

El Guadalcacín FSF sufrió la segunda derrota de la temporada, la primera en casa, ante un Leganés que supo aprovechar los malos minutos de la segunda mitad de las de Andrés Sánchez, que echaron en falta tanto a Cari como a Lorena, dos de sus mejores jugadoras.

El partido no pudo empezar de peor manera para las guadalcacileñas. Y es que el Leganés, en su primer acercamiento, dio en la diana haciendo el 0-1 en una rápida transición. El tanto obligó al Guada a tirar la línea de presión más arriba aunque esto no se tradujo en ocasiones ante un rival que se dedicaba a defenderse bien y a tratar de coger en una contra a las locales. A los doce minutos, otro error en el balance defensivo costó el segundo al Guada. Las de Andrés Sánchez tenían un balón parado a favor. La jugada acabó con parada de Elisa, que montó una rápida contra que culminaba Desi haciendo el 0-2. No obstante, antes del descanso la brasileña Sara finalizaba una jugada a balón parado para recortar distancias, acabando la primera mitad con el 1-2 favorable a las madrileñas.

Con el 1-2 de Sara antes del descanso hay partido pero Laura anota cinco en la 2ª mitad

La segunda mitad fue un paseo para el Leganés. Laura hizo el 1-3 nada más comenzar la segunda mitad, lo que dio tranquilidad a las visitantes y todo lo contrario en el cuadro de Andrés Sánchez. El Guada intentó acercarse a la meta visitante consciente de que un gol les metía de nuevo en el partido, pero en otra contra lanzada por la portera del Leganés acababa con el 1-4 tras elevar Laura por encima de Sandra.

En apenas cuatro minutos, el Leganés hacía subir al marcador tres goles más, todos con la rúbrica de Laura mientras que las locales dispusieron de un par de lanzamientos de doble penalti que Trini no pudo aprovechar.

El Guadalcacín repite el próximo fin de semana como local recibiendo el sábado a las 19:00 horas en el Polideportivo Municipal al Jimbee Roldán, actual campeón de Liga.